El exgerente del PP de Madrid 'planta' a la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del partido

El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez no ha acudido este martes a la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP. De hecho, ni siquiera recogió la citación que le envió la Cámara a principios de marzo, según descubrió la Cámara la víspera de la comparecencia. Se trata del tercer compareciente que se cae as última hora del orden del día por cuestiones ajenas a casos judiciales.

El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha explicado que el requerimiento para acudir al Congreso le fue entregado a Gutiérrez "en tiempo y forma en el domicilio del que se tenía constancia" y que la comisión comprobó este lunes por la tarde, que "el burofax y el correo certificado" que se le remitió "no habían sido recogidos en la oficina de Correos correspondiente, donde se encontraban desde los días 7 y 8 de marzo, respectivamente".

Ante el 'plante' del que fuera gerente del PP de Madrid durante la etapa en la que Esperanza Aguirre presidió el partido, Quevedo ha suspendido la sesión de la comisión hasta el mediodía, cuando está prevista la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Cristina Cifuentes.

Después, en declaraciones a los medios, Quevedo ha recordado que el Congreso hace un "gran esfuerzo" para localizar a los comparecientes y poder notificarles la citación de la Cámara, unas gestiones de las que se encarga formalmente la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

PASTOR DICE QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN

"Yo envío las notificaciones siempre y, a partir de ahí, son las comisiones de investigación quienes son las responsables, yo no tengo información", se ha limitado a comentar Pastor, alegando que no tenía "información" sobre el 'plante' de Gutiérrez.

La entrega de las notificaciones se puede complicar, ha explicado Quevedo, porque el Congreso no cuenta con una policía judicial y puede darse el caso de que el citado no recoja notificación bien porque no quiera, porque haya cambiado de domicilio o porque resida temporamente en el extranjero.

Los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión estudiarán cómo actuar en la reunión que tienen prevista para este miércoles, pero Quevedo ya ha pedido que estas "incidencias" se tomen "con normalidad" sin tener que llegar a la aplicación de "mecanismos coercitivos importantes" como sería acudir la vía penal, dado que acudir a las comisiones de investigación es obligatorio, aunque los comisionados tienen derecho a no contestar a las preguntas.

Según Quevedo, de momento "no toca" pensar en exigir responsabilidades penales, algo hacia lo que sí han apuntado tanto el socialista Artemi Rallo, como la diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa.

QUE ENTREGUE LAS NOTIFICACIONES LA POLICÍA

Para el portavoz del PSOE en la comisión de investigación, estos 'plantes' "son reveladores de la catadura de algunos de los comparecientes". "No recoger los avisos de notificaciones desvela con quién estamos tratando", ha indicado, antes de pedir que la comisión estudie si procede "demandar las responsabilidades penales que tiene no comparecer" en la Cámara porque, si bien Beltrán no ha recogido la notificación si tiene en su poder un aviso de su existencia.

De su lado, Bescansa ha calificado de "inadmisible" el "truco administrativo" que ha utilizado "el Luis Bárcenas del PP de Madrid" para no acudir al Congreso y ha urgido a la presidenta del Congreso a habilitar mecanismos que garanticen la entrega de las notificaciones, como por ejemplo, que se encarguen de esta tarea los agentes de la Policía Nacional adscritos al Congreso.

Respecto a la utilización de la vía penal, Bescansa se ha referido al caso del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados quien, a su juicio, la semana pasada compareció "para reírse de la soberanía popular con falsedades que tres días después, documentalmente él mismo desmintió en sede judicial". "Esto no se puede consentir y creo que amerita que se abran diligencias judiciales", ha señalado.

NUEVA INCOMPARECENCIA SOBREVENIDA

La incomparecencia de Gutiérrez se suma a las de otros dos implicados en casos de corrupción que salpican al PP que tampoco acudieron al primer requerimiento del Congreso. La semana pasada fue el supuesto 'cabecilla' de la trama 'Púnica', David Marjaliza, quien a última hora excusó su presencia alegando una enfermedad en las vías respiratorias. La comisión le ha vuelto a citar para este miércoles y, de momento, Quevedo cuenta con que esta vez sí comparecerá.

Y hace justo un mes se produjo la primera incomparecencia, la que protagonizó Marcos Benavent, el autodenominado 'Yonki del dinero', quien estaba dispuesto a acudir al Congreso pero hubo un problema con la entrega de su citación. La comisión aún tiene pendiente fijar una nueva fecha para recibirle.

Benavent está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. Ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente Alfonso Rus.

Además otros dos comparecientes avisaron al Congreso de que no podrían someterse al interrogatorio de la comisión en la fecha prevista porque les coincidía con citaciones judiciales. Este es el caso de Ramón Blanco Balín, quien fuera cerebro financiero de la red 'Gürtel', que tendría que haber comparecido a principios de febrero, pero que finalmente lo hará el 17 de abril.

El otro que no acudió por su agenda judicial fue el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, quien tendría que haber comparecido hace tres semanas. Previsiblemente la comisión decidirá este miércoles una nueva fecha para convocarle.