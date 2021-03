Exgerente del PP: Quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo era Bárcenas

Madrid, 10 mar (EFE).- El exgerente del PP Cristóbal Páez ha declarado en el juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede del partido que "quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo era (Luis) Bárcenas", y se ha desvinculado totalmente de sus famosos "papeles" porque "ni lo sabía ni lo quería saber".

La Audiencia Nacional acoge este miércoles una nueva jornada del juicio por el supuesto pago con dinero de la caja B del PP de la reforma de la sede, en la que Páez ha comenzado a declarar como acusado de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, por los que el fiscal pide para él año y medio de prisión.

A preguntas del fiscal, el exgerente del PP ha recalcado que no se ocupaba del "tema económico" y ha asegurado que Bárcenas nunca le dijo que pagarían parte de las obras de la reforma en b.

Respecto a "los papeles esos", en referencia a la presunta contabilidad en B que registraba Bárcenas, ha afirmado también que no los había visto nunca y "si había una cantidad en efectivo y tal lo suponía pero yo me hago cargo de lo que hacen mis subordinados, pero de lo que hacen mis superiores no".

Sí que ha reconocido que Bárcenas le entregó dos pagos de 6.000 euros en 2007 y 2008 antes de ser nombrando gerente y tras solicitar en varias ocasiones un aumento de sueldo, pero ha precisado que él lo recibió "molesto" porque quería que esa retribución se reflejase en nómina.

Con respecto a la entrega de 2006, ha explicado que Bárcenas le llamó al despacho, donde estaba su antecesor en la Tesorería, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, quien le felicitó por su trabajo y le dijo que le iban a dar una "gratificación".

Pese a que él preguntó por qué no se incluyó en nómina, le dijeron que "no se puede" y que se conformara porque no podían hacerlo de "otra manera", ha explicado Páez, que ha dicho desconocer de dónde procedía ese dinero y ha justificado que se lo guardó "molesto" porque se lo había ganado "honradamente" y se lo habían "prometido".

También ha relatado que cuando el caso Gürtel salió a la luz, en 2009, Bárcenas le llamó para que le guardase "una cosa" que no quería que estuviese "al alcance de nadie"; le mostró "contratos y facturas" de personas que no recuerda y que no le enseñaba ni "el nombre".

"Le dije: 'no me comprometas, te lo guardo, pero no quiero verlo'", ha indicado sobre aquellas anotaciones que iban hasta el año 1996. "Lo posterior se lo dejó a otro", ha dicho al tiempo que ha insistido: "Ni lo sabía ni lo quería saber porque no quería estar comprometido".

Sobre la reforma de la sede del partido, en la madrileña calle Génova, Páez ha subrayado que "el tema económico lo llevaba Bárcenas", que "era muy posesivo" y "celoso" con este asunto y a quien ha definido como "una persona muy reservada" que siempre trabajaba con la puerta del despacho cerrada.

Si ayer los arquitectos de la obra desmintieron la versión del extesorero, que dijo que se reunió con Lapuerta y uno de ellos para ofrecerle pagar una parte en negro, este miércoles Páez ha negado tener constancia de ese encuentro y ha dudado de que se reuniesen con Álvaro Lapuerta porque "era un hombre que tenia un grado de demencia importante" y no le veía en condiciones de negociar.

Él, ha recalcado, era responsable de la obra física, no económica, y se fiaba de la gente con la que trabajaba porque ni tenía motivos para no hacerlo ni pensaba que hubiese nada raro. EFE

