El exgobernador Deval Patrick le avisa a los demócratas que se suma a las primarias en EE.UU.

El exgobernador del estado de Massachusetts (EEUU) Deval Patrick le comunicó este miércoles a varios dirigentes demócratas que va a presentarse a las primarias del partido de cara a las presidenciales estadounidenses de 2020, según informó The New York Times.

Patrick, una figura cercana al expresidente Barack Obama y que se hizo muy conocido por la manera en que respondió a los atentados de la maratón de Boston en abril de 2013, en el que fallecieron tres espectadores, se uniría así a un amplio grupo de aspirantes que ahora mismo lideran el exvicepresidente Joe Biden y la senadora Elizabeth Warren.

Según The New York Times, Patrick tiene previsto anunciar oficialmente su campaña con un video antes de aparecer en persona en New Hampshire para presentar la documentación necesaria para estar en las papeletas en ese estado.

El político, de 63 años y que gobernó Massachusetts entre 2007 y 2015, entraría en la carrera a menos de tres meses de las primeras votaciones y, a priori, contaría con pocas posibilidades.

De hecho, su tardía decisión le impide ya participar en las primarias en los estados de Alabama y Arkansas, donde ya han vencido los plazos para la presentación de candidaturas, por lo que parte con una importante desventaja.

Patrick visitó el año pasado varios estados antes de decidir no presentarse a las primarias.

Su cambio de rumbo ilustra la fractura que existe dentro del Partido Demócrata de cara a los próximos comicios, con muchos aspirantes, pero ninguno que por ahora se haya afianzado como favorito claro.

Biden ha liderado la mayoría de las encuestas durante los últimos meses, pero no ha logrado distanciarse de una Warren que ya le supera en algunos sondeos y que junto a Bernie Sanders -tercero en las encuestas- representa al ala izquierda del partido.

En el caso de Patrick, según fuentes demócratas consultadas por el Times, su campaña buscaría superar esas divisiones con un llamamiento tanto a centristas como a progresistas similar al utilizado por Obama en 2008.

A las primarias demócratas también podría sumarse a última hora el exalcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg, que está preparando activamente una posible candidatura a la espera de tomar una decisión final y que ofrecería otra opción más moderada frente a Warren y Sanders.