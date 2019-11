El exgobernador Deval Patrick confirma que se presenta a las primarias de EE.UU.

El exgobernador del estado de Massachusetts (EE.UU.) Deval Patrick anunció este jueves que se presentará a las primarias del Partido Demócrata con un vídeo en el que afirma que trabajará por las personas "excluidas" y para que el "sueño americano sea más inclusivo".

Patrick, de 63 años y que gobernó Massachusetts entre 2007 y 2015, es uno de los líderes negros del Partido Demócrata, pero llega a la contienda por la candidatura para las elecciones de 2020 a menos de tres meses de las votaciones y se enfrenta a un amplio grupo de aspirantes que le llevan ventaja.

"La ansiedad y rabia que vi en mis vecinos del sur (de Chicago), la sensación de que el Gobierno y la economía nos están fallando, ya no se reduce a nosotros sino que es lo que la gente siente hoy en todo EE.UU. y en todo tipo de comunidades", explica en el vídeo.

De acuerdo a The New York Times, Patrick planea entregar esta mañana la documentación necesaria para estar en las papeletas del estado de New Hampshire y después lo hará en California, Nevada, Iowa y Carolina del Sur.

"Admiro y respeto a los candidatos en la carrera demócrata. Traen una riqueza de ideas y experiencia y una profundidad de carácter que me hacen estar orgulloso de ser demócrata. Pero si el carácter de los candidatos es un problema en cada elección, esta vez es sobre el carácter del país", explica el político.

En el vídeo, habla de sus orígenes humildes en el sur de Chicago, en una familia que a veces recurrió a las ayudas sociales, y cómo gracias al apoyo de buenos profesores en las escuelas públicas pasa a estudiar derecho en la universidad y más adelante a trabajar en el Gobierno, en organizaciones sin ánimo de lucro y empresas.

Patrick fue entrevistado esta mañana en el canal CBS y adelantó que no apoya la propuesta de seguro médico "para todos" ("Medicare for all") que enarbolan los candidatos más izquierdistas, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, sino una "opción pública", aunque no se explayó.

Asimismo, dijo estar de acuerdo con la cancelación de la deuda estudiantil y respecto a un "impuesto a los ricos" declaró que la carga debería ser más alta para "los más prósperos y afortunados" sin que eso sea una "penalización" para ellos, a la vez que apostó por simplificar en sistema fiscal.