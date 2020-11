Exigen la excarcelación de rapero cubano frente a la Torre de la Libertad de Miami

Miami, 25 nov (EFE).- Cerca de un centenar de personas exigió este miércoles frente a la Torre de la Libertad de Miami (EE.UU.), la liberación "inmediata" del rapero y disidente cubano Denis Solís, condenado a prisión en Cuba, una demanda que mantiene en huelga de hambre a varios activistas en La Habana.

Con carteles en inglés y español que decían "Abajo la dictadura", "We want them alive" (Los queremos vivos) y "We want them free" (Los queremos libres), los manifestantes, jóvenes en su mayoría, respondieron a una convocatoria realizada en redes sociales que se suma a otras en el mundo a favor del la liberación del rapero.

Catorce personas vinculadas al Movimiento San Isidro -una de las principales organizaciones opositoras creadas por disidentes del ámbito del arte y la cultura- se atrincheran desde el pasado día 16 en una casa del tradicional barrio de La Habana Vieja para pedir la liberación de Solís, condenado a ocho meses de cárcel por "desacato".

Dos de ellos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Maykel Castillo, mantienen desde hace una semana una huelga de hambre y sed, mientras otros tres permanecen sin ingerir alimentos sólidos y otros dos la abandonaron por motivos de salud.

La convocatoria de Miami fue lanzada en Facebook por Marisel Trespalacios, una inmigrante cubana máster en Economía y Relaciones Internacionales, y por el ingeniero y escritor Lemis Tarajano, indicó el medio digital Cubanet.

"Es una injusticia lo que hace el Gobierno cubano con esta gente. Tenemos que reportar esto. Se trata de gente que conocemos y que hacen un trabajo comunitario muy fuerte", dijo a EFE Idabell Rosales, una de las asistentes a la protesta.

Rosales, directora ejecutiva del proyecto cultura Puente a la Vista, de Miami y enfocado en Cuba, dice que conoció a Otero Alcántara durante una visita de éste a Miami en 2018.

"Lo hemos seguido desde entonces. Él y el grupo de San Isidro son gente sin recursos que hacen talleres de artes plásticas en ese barrio pobre de La Habana", indicó.

"Tenemos constancia de todo el buen trabajo que han hecho", aseguró Rosales.

Bajo la etiqueta #todossomossanisidro, la convocatoria atrajo a los manifestantes que mostraban fotos del rapero encarcelado y de los huelguistas en las que se leía "No están solos" y "Estamos conectados".

Los opositores atrincherados en San Isidro han logrado en los últimos días ser foco de atención internacional y recabar diversos apoyos, desde Amnistía Internacional hasta el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, además de organizaciones pro derechos humanos de Cuba y el exterior.

Según el diario estatal Granma, los catorce opositores al Gobierno cubano concentrados en una vivienda en La Habana desde hace una semana para pedir la liberación de Solís son "bandidos" al servicio de Estados Unidos.

Rosales, que no apoya la huelga de hambre como método de lucha, se mostró preocupada con la decisión de la profesora de arte Anamely Ramos González de sumarse hoy al ayuno.

"Era una de las que les daba aliento a los demás", lamentó.

La manifestación convocada en Miami este miércoles se suma a otras semejantes que han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Nueva York y Montreal, según Cubanet.