El exinterventor ratifica que la Junta no actuó pese a sus avisos sobre los ERE

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha ratificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que en el Gobierno andaluz "no se atendieron la recomendaciones" de sus informes sobre deficiencias en el sistema de ayudas sociolaborales y "no tomaron medidas" pudiendo hacerlo.

Gómez afronta 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación en un juicio en el que se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un sistema con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor que cerró la investigación.

Tras día y medio de un interrogatorio que comenzó el pasado miércoles y en el que el exinterventor ha minimizado el alcance de las irregularidades advertidas en sus informes, muy diferente del duro enfrentamiento que mantuvo con los responsables de la Junta durante la instrucción, a preguntas del fiscal ha terminado ratificando la declaración que hizo en el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2015.

En la misma, afirmó que sus informes ponían de manifiesto "una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas".

Entonces aludió expresamente a "tres miembros del Gobierno" andaluz a los que se dirigieron esos informes: los consejeros de Empleo (primero José Antonio Viera y luego Antonio Fernández), Innovación (Francisco Vallejo) y Hacienda (José Antonio Griñán, antes de ser presidente en 2009, cuando le sucedió Carmen Martínez Aguayo), todos acusados en este juicio.

En la declaración que ha ratificado hoy, señaló que no faltó procedimiento de control sino que hubo una "desatención" a sus avisos, desatención que a la salida del Supremo le llevó a decir que el Gobierno andaluz "miró para otro lado durante diez años" e hizo "oídos sordos".

Entonces arremetió especialmente contra Griñán, que como consejero de Hacienda, dijo, pudo "haber ordenado que se suspendieran" los pagos de las ayudas.

Sí ha reiterado, como hizo el miércoles y también durante la instrucción, que ni él ni la "docena" de interventores que participaron en los sucesivos informes advirtieron nunca "delito ni menoscabo de fondos públicos" que les hubiera obligado a emitir una alerta en forma de informe de actuación o dirigirse directamente al responsable de Hacienda.

La no existencia de esa alerta es la base de la defensa de Griñán y el resto de exconsejeros acusados, algo que en el Supremo Gómez tildó de "excusa" al defender que las deficiencias reseñadas en una docena de informes eran suficientes para que adoptaran medidas.

Uno de esos informes, en 2005, sobre el ejercicio presupuestario de IDEA de 2003, incluía otro adicional, producto de revisar 20 expedientes de ayudas, el cual concluía que "la Dirección General de Trabajo ha tramitado subvenciones excepcionales, prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento establecido".

Durante el interrogatorio, Gómez ha cuestionado esas tramitaciones de subvenciones excepcionales porque se hicieron aplicando la Ley de Subvenciones, cuando "las ayudas sociolaborales no son subvenciones".

Por ello, el juez Juan Antonio Calle le ha preguntado reiteradamente por qué, si no lo son, hoy se ha referido a ellas varias veces en el interrogatorio como subvenciones. El exinterventor ha explicado que, cuando hizo los informes, creía que lo eran, pero ahora no y también que se emplean como sinónimos, aunque al final ha zanjado el asunto precisando que el uso de ese término ha sido "un error".

Otro punto central del interrogatorio se ha centrado en sus avisos del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación como mecanismo por el que Empleo dotaba de fondos a IDEA para pagar la ayudas, ya que para la Fiscalía y las acusaciones se usaba ese sistema porque no está sometido a fiscalización previa.

Gómez ha dicho que la falta de fiscalización previa no significa "en absoluto fuera de todo control", pues hay otros mecanismos que puede usar quien gestiona las ayudas, por lo que "las deficiencias las produce el propio gestor". Y ha acabado afirmando que "el que quiera gestionar de modo irregular o cometer fraude es muy difícil que una norma se lo pueda impedir".