Exjefe de Vigilancias niega seguimientos a la mujer de Bárcenas y relata que puso su coche para investigar a Villarejo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Jesús Vicente Galán Martínez, exjefe de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, ha negado este miércoles su participación en seguimientos sobre la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. En su declaración ante el Congreso ha reconocido también que, cumpliendo órdenes de su superior, Marcelino Martín-Blas, siguió al polémico comisario José Manuel Villarejo usando su coche particular, una investigación "frustrante" debido a la carestía de medios.

"Nunca hicimos vigilancias a Rosalía Iglesias, ni se nos ordenó", ha comentado Galán Martínez tras recordar que estuvo a las órdenes del comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos durante la primera etapa del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Como ya explicó ante el juez de la Audiencia Nacional instructor del 'caso Kitchen', García Galán --que llegó a estar imputado-- ha sostenido ante la comisión de investigación del Congreso que la única vez que mandó a un equipo cerca del domicilio de los Bárcenas fue por una orden verbal escueta que le dio Martín-Blas para localizar un coche marca Citroen C4 de color negro.

MARTÍN-BLAS LE MENCIONA UNA VEZ A BÁRCENAS

"No me facilita matrícula y lo único que me dice es: 'Tened cuidado porque cerca vive Bárcenas'. Ha sido la única vez que Marcelino Martín-Blas me menciona la palabra Bárcenas", ha asegurado sobre este operativo que duró tres horas y en el que sus subordinados no encontraron el coche C4 de color negro, aunque sí dieron con otros vehículos adscritos a la Comisaría General de Información.

Galán Martínez ha dicho que, por su experiencia anterior en esta otra Comisaría General, su "apreciación subjetiva" fue que esos coches de Información estaban en la zona cercana al domicilio de Bárcenas por casualidad, relacionándolo con una operación antiterrorista que desconocían en Asuntos Internos y que podían "estropear" con su presencia.

Como, además, Martín-Blas lo único que hizo fue "encogerse de hombros" al ser informado de esto, decidió retirar un operativo que, de nuevo tirando de "apreciación subjetiva", ha reconocido que le hizo sospechar de la orden del comisario jefe de Asuntos Internos para localizar un coche C4. "Pensé que este hombre sabía lo que había allí y nos había mandado para constatarlo", ha dicho sobre la polémica de entonces entorno al pulso entre Bárcenas y el PP.

SEGUIMIENTO FRUSTRANTE SOBRE VILLAREJO

Galán Martínez ha negado que su unidad en Asuntos Internos participara en una operación para proteger a Rosalía Iglesias en la Audiencia Nacional en una declaración ante el Congreso en la que ha repetido lo que ya expuso al juez de la Audiencia Nacional del 'caso Kitchen'. Según él, su imputación se debió al testimonio de una funcionaria de la que ha cuestionado que dijera la verdad, a la vista de que "erraba" en sus funciones operativas.

También ha dicho que no tuvo trato con José Manuel Villarejo, el polémico comisario cuya detención en 2017 desencadenó una macrocausa en la Audiencia Nacional con varias piezas separadas, entre ellas la del 'caso Kitchen' por el operativo de espionaje al entorno de Bárcenas.

"A mí Marcelino Martín-Blas me ordena en una ocasión vigilar a Villarejo. Me lo dice como si yo lo conociera de toda la vida", ha detallado en su comparecencia en el Congreso, explicando que el encargo se lo encomienda --aunque no recuerda el grupo de Asuntos Internos que participó-- porque previamente le había ordenado crear una Sección de Vigilancias que, en la práctica, "nunca estuvo ni al 10% del proyecto que le presentó".

Para subrayar la escasa eficacia de esta sección, García Galán ha detallado que en 2014 personalmente tuvo que participar con su coche particular en un dispositivo de vigilancia sobre Villarejo --enfrentado luego judicialmente a Martín-Blas por diferentes tramas-- en apoyo a los cuatro policías y dos vehículos de los que disponía para tal fin.

"Fue una operación de vigilancia importante, de meses", ha continuado, contestando que "por supuesto" quedó constancia por escrito a pesar de que era "muy difícil" que diera frutos. "No teníamos seguridad, ni horario rutinario, el domicilio vigilado ya no era en el que vivía, su despacho en Torre Picasso era inexpugnable", ha relatado, subrayando que todo aquel seguimiento sobre Villarejo fue "muy frustrante".

En el repaso a su trayectoria, Jesús Vicente Galán Martínez ha recordado que fue destinado en una primera etapa, a partir de febrero de 1999, a la Unidad de Asuntos Internos, de la que salió por discrepancias sobre un operativo sobre drogas en Sevilla. Luego volvió bajo las órdenes de Martín-Blas, etapa en la que fue propuesto para una medalla roja, dentro de una hoja de servicios que incluye también Información, patrullaje de calle y la Embajada de Mauritania.