Exlíder PSOE gallego niega que los presuntos contratos irregulares por los que será juzgado fueran una "trama"

OURENSE, 30 (EUROPA PRESS)

Manuel 'Pachi' Vázquez, el que fuera secretario xeral del PSdeG, ha negado que su implicación en una serie de 60 presuntos contratos irregulares a empleados públicos durante su etapa como alcalde de O Carballiño (1995-2005) se trate de una "trama" y ha manifestado que "se va a demostrar rápidamente".

Vázquez, que se sentará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense el próximo 23 de noviembre --vista oral que se prolongará hasta el 11 de diciembre-- por un supuesto delito de prevaricación continuada por el que Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para todo cargo o empleo público, ha indicado que afronta la cita con "absoluta tranquilidad": "A estas alturas de la película, 20 años después, ¿qué esperas? El daño está hecho", ha abundado esta mañana tras un homenaje celebrado a su amigo cineasta José Luis Cuerda en la ciudad de Ourense.

"No íbamos a ser una compañía donde pasaron no sé cuántos secretarios, interventores... ¿Estábamos todos de acuerdo para hacerlo mal? Para nada, eh, nada de nada", ha asegurado el también fundador de Espazo Común --escisión de los socialistas--, formación con la que ocupa en la actualidad un escaño en el Ayuntamiento carballiñés.

Asimismo, ha destacado que "curiosamente la persona que inició el proceso está inhabilitada", en referencia al exfiscal jefe Florentino Delgado, a la vez que ha explicado que, "a lo mejor, en 100 contratos puede haber alguna irregularidad administrativa", pero "de trama nada".

"Se va a demostrar rápidamente que los concejales y los alcaldes que estuvieron allí son unas personas absolutamente honestas, dignas, y que nunca en su vida yo les di el más mínimo quite de hacer una cosa rara, pero la Justicia es así, te toca y ahí estás", ha remarcado el que fuera conselleiro de Medio Ambiente.

"FALTABAN LOS REQUISITOS BÁSICOS"

Además de 'Pachi' Vázquez, se sentarán en el banquillo de los acusados otras cuatro personas.

Para dos de ellos, el Ministerio Fiscal reclama igualmente 10 años de inhabilitación, concretamente para Carlos Alberto Vázquez, alcalde sucesor (2005-2011), y para Alfonso Prado Rodríguez, edil de Personal (1995-1997).

José Antonio Barge Gil, concejal también de Personal (2007-2011), se enfrenta a una petición de 9 años; y María Elisa Domínguez Vidal, que ostentaba la cartera de Asuntos Sociales, fue teniente de alcalde y regidora en funciones (1995-2007), ocho años y nueve meses de inhabilitación.

El Ministerio Público hace constar en su escrito un delito continuado de prevaricación por formalizar "un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal, respecto de 60 trabajadores".

Indica, igualmente, que dichos procesos se conformaban con "conciencia de que faltaban los requisitos básicos de toda contratación pública", tales como la "publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder a la misma de acuerdo a los principios de mérito y de capacidad", un hecho del que los acusados "fueron informados".

"LA BOCA HAY QUE TENERLA UN POQUITO CERRADA"

En otro orden de asuntos, 'Pachi' Vázquez también se ha referido esta mañana a la crisis institucional en el Ayuntamiento de Ourense, donde actualmente se mantiene un gobierno liderado por Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana (DO), únicamente apoyado por dos ediles, Armando Ojea y Telmo Chao, tras las disputas internas con otros cuatro concejales de DO y la ruptura del pacto de coalición por parte del PP, todo derivado presuntamente de unas supuestas irregularidades en la gestión económica del propio partido DO.

"Las cosas raras siempre acaban de manera rara, y esto va a acabar de una manera rarísima", ha opinado, a la vez que ha dicho que el camino para sacar a Jácome de la Alcaldía --únicamente viable mediante una moción de censura entre el PSOE y el PP-- "está cantado": "Hay dos personas --sin especificar quiénes-- que pueden ser alcaldes, no sé qué vueltas van a dar para llegar a eso, lo que significa que todos tienen que dejar muchísimas plumas por el camino, incluso alguno va a dejar la cabeza", ha reiterado.

Finalmente, ha criticado que se van a "ver cosas en los próximos días" que, si se repasasen "hace tres meses" poniendo "lo que dijeron unos de otros", y "ahora se tienen que bajar los pantalones todos", van a provocar "una lección de humildad": "La boca hay que saber tenerla un poquito cerrada siempre, aquello de que de esta agua nunca beberé... si no tienes sed, y cuando la sed es mayor, pues bebes", ha concluido.