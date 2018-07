La presidenta de las víctimas del accidente de Spanair, a Magdalena Álvarez: "Nunca tendría que haber sido ministra"

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 de Spanair, siniestrado en el aeropuerto de Barajas en 2008, Pilar Vera, ha esperado este miércoles a la exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez tras comparecer en el Congreso para espetarle que "nunca tenía que haber sido ministra".

Así, durante su comparecencia Álvarez ha elogiado la labor de las víctimas y ha mencionado expresamente a la presidenta de la asociación, lo que ha extrañado a la aludida. "Quiero decirle, de parte de todas las familias, que con el currículo que usted tenía como consejera de la Junta (de Andalucía), que allí fue dinero, pero aquí muertos. Nunca tendría que haber sido ministra", le ha dicho Vera.

"Gracias por aprovechar este momento delante de la prensa", ha respondido Álvarez, despidiéndose de la presidenta de la asociación de víctimas, que insistía en que "se lo tenía que decir". "No se preocupe usted, si esto entra dentro del juego", ha dicho la exministra, ya casi en la puerta de salida al patio del Congreso.

Posteriormente, Vera ha atendido a los medios de comunicación para reiterar que Álvarez "nunca" debió ser responsable de un ministerio "que tiene en sus manos la seguridad de todos". "Las asociaciones de víctimas y los que estamos aquí peleando no estamos peleando por los que murieron. Ellos no van a volver. Estamos peleando por los vivos, por los que cogen barcos, aviones, trenes...", ha dicho.

"Esto se tiene que saber, que es un problema sistémico de la aviación civil española. Y hay que arreglarlo. Vamos a ver si podemos quitar la venda de falsedad e hipocresía que tiene esta tragedia y lo arreglamos entre todos", ha concluido Vera.

Batalla campal en la comisión: "Vaya al psicólogo"

Este miércoles se ha reunido en el Congreso la Comisión de Investigación sobre el accidente del vuelo JK 5022 de Spanair en 2008, que acabó con la vida de 154 personas. La primera compareciente ha sido Magdalena Álvarez, ministra de Fomento entre 2004 y 2008, que se ha sometido a las preguntas de los parlamentarios para esclarecer determinados aspectos sobre estos hechos.

Tras los interrogatorios de los portavoces de ERC, Ciudadanos, Podemos y PSOE, ha llegado el turno, en último lugar, del PP. El encargado de plantear cuestiones a la exministra ha sido el diputado José Ignacio Echániz, en lo que ha supuesto un tenso cruce de declaraciones que ha excedido el objeto de la Comisión.

Al poco de iniciar su intervención, Echániz ha hecho un inciso para "hacer una breve referencia a la trayectoria política" de Álvarez. Así, ha recordado que la exministra dimitió en 2014 como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones por su imputación en el caso de los ERE. Para el portavoz del PP, "el mayor caso de corrupción de la historia de España", que ha continuado detallando datos sobre el proceso judicial.

"Pido el amparo porque está diciendo mentiras", ha sido la respuesta de Álvarez. También ha provocado las quejas del portavoz del PSOE en la Comisión, Sebastián Francis, que ha criticado que la intervención del conservador se desviara del tema a investigar, pidiendo que se le retirara la palabra si continuara en esa línea. "Son antecedentes que tienen mucho que ver", se ha defendido Echániz.

Acto seguido, el diputado del PP ha continuado recordando que en 2007 el Senado reprobó a Álvarez como ministra, por el "caos de las infraestructuras en Catalunya", entre otras polémicas protagonizadas por la que fuera titular de Fomento durante la primera legislatura de Zapatero. Tras ello, ha lanzado varias preguntas sobre la investigación: "¿Qué medidas adoptó de cara a la inspección y si se cumplieron las obligaciones recogidas en la ley de seguridad aérea de 2003 (...), si se aumentó la plantilla de los inspectores oficiales, y si conoce cómo se formuló la inspección del avión?".

Álvarez ha comenzado su réplica lamentando que el PP "haya desviado la atención y haya querido centrarla en mi persona". Esto ha sido respondido con una protesta de Echániz por la "valoración subjetiva", subrayando que tiene "legitimidad para establecer los antecedentes que considere oportunos".

Tanto la exministra como el portavoz del PP se han enzarzado en una discusión que ha ido subiendo el tono del debate. "Muy desesperados tienen que estar para utilizar una comisión de investigación donde ha habido 154 muertos para hablar de mí y mi pasado, además de mentir de forma escandalosa", le ha apelado Álvarez.

El vicepresidente de la Comisión, Tomás Fole -también diputado del PP-, ha cortado aquí la discusión para tratar de "reconducir" el debate, aunque no ha servido de mucho. La respuesta de Álvarez ha sido clara: "Yo me voy a ceñir a lo que él ha dicho", acusando a Echániz de "insultarle". Y la consecuencia: una nueva intervención de Fole para poner orden, además de las repetidas quejas de Francis.

"Había venido con la mejor voluntad para darle a sus señorías toda la información...", decía la exministra, que ha sido interrumpida por Echániz: "Pues le pido que vaya al grano". "¿Pero esto qué es? Esto es una falta de respeto", se ha vuelto a quejar Álvarez.

Aunque el portavoz del PP ha repetido las preguntas, la exministra continuaba reprochando el comportamiento del diputado: "Hasta que yo no conteste todo lo que ha dicho sobre mí no pienso seguir esta comparecencia (...) Hay otra solución. Si lo retira, no contesto".

"Estamos entrando en un bucle un poco pernicioso", ha advertido el vicepresidente de la Comisión, sin éxito. "Me está pidiendo que retire la historia de los últimos años de este país (...) Yo lo podría retirar pero está en todos los medios de comunicación", ha seguido Echániz, que se ha negado a retirar sus afirmaciones en repetidas ocasiones: "Tengo el derecho como diputado de expresar lo que considere oportuno en esta cámara (...) La compareciente tiene la obligación legal de venir a comparecer y contestar a estas preguntas. Está en su turno de contestación".

Las intervenciones de Fole para apaciguar el ambiente se han sucedido, pero con idéntico resultado. De hecho, ha tenido que interrumpir la comisión durante cinco minutos para decidir qué hacer: el debate estaba enrocado. Finalmente, se ha permitido que Álvarez respondiera a los comentarios sobre su biografía política.

Así, ha explicado cuál es la causa de su imputación en el caso de los ERE, subrayando: "No me queda la menor duda de que voy a ser declarada inocente por los tribunales". También ha resaltado el "honor" de "haber llevado el AVE hasta Barcelona que "funciona perfectamente", "independientemente de todos los problemas que su construcción pudo ocasionar".

Álvarez también ha repasado su etapa como ministra de Fomento, hasta que un comentario ha vuelto a subir el tono del debate. "Antes hablaba de los psicólogos que nos tienen que preparar para determinados acontecimientos. Yo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque necesita que le den una vuelta a esa forma de actuación", ha enfatizado la exministra, con Echáinz pidiendo que retirara la afirmación del diario de sesiones.

El vicepresidente de la Comisión ha pedido, de nuevo, cautela por volver a exceder el objeto. Y Álvarez ha continuado: "Es que, verá, si alguien necesita un psicólogo, tendrá que ir". La mesa ha decidido no incluir la afirmación en el diario de sesiones, a lo que la exministra ha respondido: "Pero usted lo ha oído, ¿verdad? Porque es un consejo".

Cuando parecía que Álvarez iba a responder las preguntas, ha insistido: "Esto que voy a decir lo pueden retirar, pero entre ser un corrupto y que vaya al psicólogo, el nivel de insultos está claramente a favor del señor diputado". "Ustedes saben mucho de corrupción. Eso es lo que me da miedo", ha rematado con: "Lo siento, me apasiono. No me doy cuenta".