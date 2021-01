La exministra Margarita Cabello asume como primera procuradora de Colombia

Bogotá, 15 ene (EFE).- La exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco asumió este viernes como procuradora general de Colombia para un periodo de cuatro años, con lo cual se convierte en la primera mujer en dirigir el Ministerio Público.

"Como la primera mujer que llega a la Procuraduría General de la Nación en 186 años seré la vocera de las mujeres en esta coyuntura (de la pandemia) que ha sido tan costosa para nosotras y para la defensa de nuestros derechos", expresó Cabello durante su posesión en una ceremonia en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Cabello tiene una larga trayectoria como abogada en el servicio público, entre ellos como magistrada de la Sala Civil y presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

La nueva procuradora fue elegida por el Senado en agosto pasado -con votos en su mayoría de los partidos derechistas Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador, y de un sector del Partido de la U, y el Liberal- y reemplaza en el cargo a Fernando Carrillo.

RETOS DE LA NUEVA PROCURADORA

La elección de Cabello, que hasta el pasado 18 de agosto fue ministra de Justicia en el gabinete del presidente Iván Duque, fue criticada por la oposición que considera que de esta forma el mandatario tiene a funcionarios de su confianza en puestos clave como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y ahora la Procuraduría.

Sin embargo, la nueva jefa del Ministerio Público aseguró hoy que los funcionarios públicos tienen el deber de "acertar" y que "no es el momento de improvisar, vacilar y mucho menos de errar y experimentar; los ciudadanos esperan resultados concretos por parte de los servidores públicos".

"No vamos a ser indiferentes a sus urgencias ni preocuparnos por cosas que no le inquietan a la gente común y corriente. En ese sentido vamos a acompañar a los servidores públicos para que den los resultados que tanto necesita el país, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que pueden esperar de nosotros", expresó.

Por ello, Cabello aseguró que ya diseñó un plan para fortalecer "esa función" y que prevé contar con nuevas herramientas tecnológicas, "un recurso humano cada vez más técnico, la participación permanente de la ciudadanía y con procedimientos expeditos que permitan ejercerla de forma oportuna y eficiente".

"Buscaremos que con las observaciones planteadas, que la administración pública mejore todos los días en beneficio de la comunidad. No se trata de prevenir para no tener que lamentar, porque no podemos darnos el lujo de fallar y lamentarnos, sino prevenir para avanzar y acertar", dijo.

El presidente Duque manifestó al respecto que Cabello asume con el "compromiso de modernizar una institución que tiene muchos elementos paquidérmicos" y de darle "verdadero alcance a la tecnología y a la digitalización".

"Que no sea digitalización de discurso, de titular, sino que tengamos una Procuraduría que tenga el expediente electrónico, que tenga toda la encriptación necesaria y que le brinde a todos los funcionarios de la institución la capacidad de hacer de la tecnología su principal aliado y herramienta para obrar con prontitud", agregó el mandatario.