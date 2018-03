Un experto en financiación pide al Defensor que recurra al TC el cálculo del cupo

El experto en financiación Alain Cuenca, que participó por Aragón en la comisión encargada del informe base para la reforma del modelo, ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la ley sobre el cálculo del cupo vasco por entender que es errónea y da lugar a desigualdades.

Cuenca también ha escrito a sus colegas de la comisión de expertos en financiación autonómica para trasladarles su iniciativa e invitarles a hacer lo mismo, presentando ante el Defensor quejas individuales.

En declaraciones a Efe, este experto ha explicado que la ley 11/2017 del 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para el cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, da lugar a diferencias entre ciudadanos del País Vasco y las comunidades autónomas de régimen común "y vulnera el artículo 138.2 de la Constitución".

Según argumenta Cuenca en la queja, desde el año 2007, fecha de la anterior revisión de la metodología del cupo, "se ha puesto de manifiesto que los recursos disponibles en el País Vasco llegan a duplicar los recursos de las comunidades de régimen común".

A juicio de Cuenca, el Estado incumple el artículo 138, en cuanto que en la ley no figura ninguna aportación de los contribuyentes que residen en el País Vasco a la financiación ordinaria de las autonomías de régimen común, tal y como propuso la comisión de expertos para la reforma del modelo de financiación en su informe de julio de 2017.

Para este experto la metodología del cálculo del cupo presenta "numerosos errores e incorrecciones" ya que no se documenta el cálculo de las cargas asumidas y no asumidas, "lo que da lugar a cifras que no se corresponden con los gastos reales del Estado".

En suma, Cuenca observa "dudas sobre la constitucionalidad de la ley 11/2017 que aconsejan que sea examinada por el Alto Tribunal".

Cuenca ha adjuntado a la queja ante el Defensor del Pueblo artículos en esta línea escritos por el también experto en financiación Ángel de la Fuente y el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio, que dimitió de la comisión de expertos en mayo de 2017 al hilo del pacto PP-PNV sobre el concierto vasco.

También ha incluido en la queja al Defensor del Pueblo un artículo del catedrático de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri.

Por su parte, en declaraciones a Efe, De la Fuente ha considerado que la queja ante el Defensor del Pueblo no le parece la vía más indicada aunque, en líneas generales, comparte la crítica de Alain Cuenca.