Expolicía que fue secuestrado y escapó de las FARC será candidato al Senado

Bogotá, 10 dic (EFE).- El policía retirado colombiano John Frank Pinchao, que en 2007 escapó de la guerrilla de las FARC después de casi nueve años de secuestro, anunció que será candidato al Senado en las elecciones de marzo próximo por el partido Verde Oxígeno, liderado por Íngrid Betancourt.

El pasado 1 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó el registro jurídico al partido Verde Oxígeno, con lo cual Betancourt, que también estuvo secuestrada por las FARC durante más de seis años, confirmó su regreso a la actividad política después de casi dos décadas.

El partido de Betancourt presentará listas propias a las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022 para lo cual invitó a Pinchao, que fue su compañero de secuestro, a postular su nombre por un escaño en el Senado.

"Con Íngrid nos une una historia de vida que compartimos y creo que el proyecto que está llevado a cabo para una nueva construcción de país me parece viable, me parece serio, y por esa razón he tomado la decisión de acompañarlos en esta lucha", manifestó Pinchao en una entrevista con Blu Radio.

Sobre su campaña al Senado, Pinchao explicó que tendrá varios frentes en temas "que le competen a toda la ciudadanía", comenzando por el de la seguridad porque, según dijo, "Colombia está presa de los delincuentes".

Los otros serán la lucha contra la corrupción y contra "el tráfico de drogas que está acabando con nuestra juventud", así como la reparación de las víctimas del conflicto armado, que a su juicio "están totalmente abandonadas" por el Estado.

Pinchao fue secuestrado el 1 de noviembre de 1998 tras un sangriento ataque de las FARC a Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés, fronterizo con Brasil, y estuvo en manos de esa guerrilla casi nueve años.

El 28 de abril de 2007 aprovechó un descuido de sus captores y escapó por la selva en una caminata que duró 17 días hasta que contactó un puesto policial donde relató su odisea y el drama de su secuestro, en el cual lo tuvieron dos años junto a Betancourt, quien fue liberada junto con otros cautivos el 2 de julio de 2008 por el Ejército en la Operación Jaque.

Tras su fuga, Pinchao volvió a la Policía, estuvo un año en la oficina del Agregado policial de Colombia en Chile, donde tuvo la oportunidad de "crecer culturalmente" y aprender "del manejo político de los países", y luego recibió una beca para estudiar dos años en Francia.

Años después se jubiló de la Policía y participó en el "reality show" "Bailando con las estrellas".