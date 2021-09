Exposición fotográfica celebra en Uruguay 35 años de reapertura democrática

Montevideo, 10 sep (EFE).- Con una serie de cubos en cuyos lados se recuerdan mediante fotografías los últimos siete mandatos presidenciales, Uruguay celebra en la principal plaza de su capital los 35 años de retorno a la democracia tras la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

Así lo destacó en la apertura de la muestra, titulada "Expo Democracia" y organizada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien opinó que esta instancia sirve como "pausa" de reflexión.

"Esta pausa que nos propone Ceres es buena (...) para llamarnos a los gobernantes y alertar a los ciudadanos de que tenemos que construir (democracia) día a día", apuntó el mandatario durante su discurso.

A su vez, Lacalle Pou alegó que la democracia "se fragiliza cuando los gobernantes no hacen lo que tienen que hacer y los ciudadanos no actúan como deben actuar para controlarlos" e hizo énfasis en que la actitud "vigilante" del pueblo sea "constante" y no "cada cinco años".

Por su parte, el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, que recorrió la muestra ubicada en la céntrica Plaza Independencia junto al mandatario y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, destacó que los uruguayos son "afortunados" por vivir en una de las pocas democracias plenas del mundo.

Munyo, que celebró que cada vez más migrantes elijan vivir en el país suramericano, explicó así que el hecho de que Uruguay, incluido por The Economist entre las 23 "democracias plenas" de su Índice de Democracia 2020, haya ganado ese título no es casual.

"Somos una democracia plena no solo porque tenemos un proceso electoral ejemplar sino porque existe una profunda cultura política y de participación ciudadana; la prensa y la justicia son independientes y el respeto de las libertades civiles es totalmente indiscutible", recalcó.

Por su parte, Cosse dio un discurso denominado el "Río de libertad", como se denomina a la movilización que en 1984, durante el último período dictatorial, tomó las calles de Montevideo en reclamo de un retorno a la democracia, cuya fotografía inaugura la muestra que Ceres diseñó junto al Centro de Fotografía de Montevideo.

"Cuando parece que todo está perdido (...) con partidos políticos proscriptos, aún en una dictadura militar y fascista, nuestro pueblo hace nacer un río de libertad, en las peores condiciones posibles", expresó, y convocó a que tanto los adultos como los jóvenes visiten la muestra y reflexionen.

La Expo Democracia, que se inaugura en 2021, un año después del 35 aniversario del retorno democrático de Uruguay, estará abierta por una semana y se podrá ver en ella fotografías y frases de los presidentes electos tras la dictadura, a partir del primer mandato de Julio María Sanguinetti (1985-1990).