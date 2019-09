El expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, enredado en un presunto fraude familiar

El expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijo este viernes sentirse "tremendamente impactado" por las presuntas transacciones fraudulentas que su hermano Francisco Frei Ruiz-Tagle realizó a través de una sociedad de su propiedad y por las que le reclaman deudas millonarias.

El pasado mes de agosto, Francisco Frei Ruiz-Tagle se autodenunció ante la Fiscalía por realizar transacciones financieras fraudulentas a través de la sociedad Inversiones Saturno S.A., propiedad del exmandatario y de su esposa y en la que el hermano tenía un poder para actuar en su representación.

Francisco Frei Ruiz-Tagle habría firmado letras y pagarés a nombre de la empresa de su hermano, sin el consentimiento de este, empleando ese dinero para aliviar la situación financiera de sociedades de su propiedad, según consignó la presa local tras conocerse esta autodenuncia.

Por ello, el exmandatario, que presidió el país entre los años 1994 y 2000, se enfrenta ahora a los reclamos de sus acreedores por una cantidad que los medios locales sitúan en unos 500 millones de pesos chilenos (algo más de 700.000 dólares) pero que podría aumentar si surgen más reclamaciones.

"Como familia estamos tremendamente impactados, nunca soñamos que íbamos a vivir una stiaución como esta. Nunca se nos cruzó por nuestra mente llegar a un estado como el que estamos, es como una pesadilla, para mí, para mi señora y para mi familia", dijo hoy a la prensa el expresidente, en su primera aparición pública para referirse a este asunto.

"Sé que hay muchas personas que no creen que yo no sabía, que esto es un tongo, que es un arreglín. Yo hice confianza en mi hermano, una persona profesional que durante muchos años ha trabajado, que ha tenido sus altibajos en los negocios como cualquier emprendedor, pero nunca imaginé que nos iba, y me iba, a engañar en la forma en que lo hizo", agregó Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El expresidente dijo que está haciendo "todos los esfuerzos para tener una situación real y verdadera de lo que estaba sucediendo" en la empresa y con esos antecedentes ponerse "a disposición del fiscal".

En ese sentido, señaló que los antecedentes recogidos hasta el momentos demuestran que "los balances" de la sociedad que le entregaban estaban "falseados".

Además, quiso aclarar que "el único sentido" que tenía esa sociedad era "administrar los bienes" pero que no hacía negocios con ella.

"Ese era un seguro para nuestra vejez y nuestra familia", afirmó.