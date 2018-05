El expresidente Franco habla de fraude electoral y de no permitir jurar a Cartes

El expresidente paraguayo Federico Franco (2012-2013) dijo hoy en un mitin del opositor Partido Liberal que hubo un "escandaloso fraude" en las elecciones del pasado 22 de abril y destacó que no permitirán a Cartes, senador electo en los comicios, jurar su escaño por ser anticonstitucional.

"Hoy la urgencia del Paraguay exige dentro del Partido Liberal el apoyo a nuestro presidente Efraín Alegre. Se ha hecho una excelente elección, se tuvo 1.150.000 votos. Se perdió por un porcentaje muy pequeño y hubo un escandaloso fraude antes, durante y sigue habiendo después de las elecciones un descomunal fraude", dijo Franco.

El exmandatario realizó estas declaraciones en la ciudad de Itaguá, a las afueras de Asunción, acompañado del presidente del Partido Liberal y quien fue candidato a la Presidencia en las elecciones por la alianza opositora Ganar, Efraín Alegre.

Franco mencionó la existencia de "fraude" en los comicios, que dieron como ganador, según los datos preliminares, al conservador del gobernante Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, acusación que también realizó Alegre días después de la jornada de votación.

Entonces Alegre denunció que disponían de "muestras muy claras de fraude" en el recuento realizado por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares utilizado por la Justicia Electoral para publicar los datos preliminares.

Esos mismos datos también dieron como senador electo al actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

Franco señaló que no permitirán que Cartes jure su escaño en julio, ya que su mandato acaba el 15 de agosto, día que se realiza la asunción del nuevo presidente.

"No puede jurar como senador activo porque la Constitución es clara. La ley no se discute y la Constitución no se vota. La Constitución se cumple. El presidente de la república electo y que terminara el mandato será senador vitalicio, imperativo", expresó.

Desde la oposición ya impugnaron la candidatura de Cartes antes de las elecciones alegando que no podía asumir el cargo de senador porque incurriría en duplicidad de funciones públicas, ya que de ser elegido asumiría en julio, mientras que terminaría su mandato presidencial el 15 de agosto.

El otro argumento señalaba que la Constitución establece que un presidente saliente pasa a ser senador vitalicio en el momento que concluye su mandato, salvo en caso de haber sido declarado culpable en un juicio político.

Ahora, con Cartes como senador electo y a un mes de la asunción del nuevo poder Legislativo, Franco se refirió a la situación y destacó que "el Partido Liberal se moviliza para no permitir que Cartes jure como senador y no aceptar su renuncia".

En el acto celebrado este domingo también intervino Alegre, quien también aludió a la situación electoral como "fraude" y dijo que no se van a "quedar parados" porque hay mucho por hacer.

"Vamos a denunciar cada hecho y cada caso de fraude electoral de este proceso. No nos vamos a quedar parados, quiero que estén seguros", indicó Alegre.

Actualmente la Justicia Electoral se encuentra inmersa en el recuento oficial de los votos de las elecciones para los diferentes cargos electos, cuyos resultados oficiales están previstos para finales de mayo.

Alegre perdió con un 3,7 % de diferencia respecto al conservador Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado, según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares puesto en marcha por la Justicia Electoral.