Un expresidente del PE cree que la UE podría facilitar el diálogo si ambas partes lo pidieran

"Todas las partes implicadas en la disputa deberían de forma voluntaria y abierta invitar a una tercera parte", lo que cree que sería una condición 'sine qua non', ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press el que fue presidente del Parlamento Europeo entre 2002 y 2004.

Cree que el actual presidente de la Eurocámara, David Sassoli, no podía oponerse a la prohibición de que el exvicepresidente del Govern encarcelado, Oriol Junqueras, asistiera al pleno, si los servicios jurídicos concluyeron que debía obedecer al TS y que no se trataba de un acto arbitrario.

Preguntado por el Brexit, ha sostenido que la lección que se ha aprendido con éste ha sido "la de una necesidad de una mayor unidad en la UE", y ha señalado que se debe respetar esta decisión, ya que es la voluntad del pueblo británico.

Sobre si podría imaginar la unificación de Irlanda con Irlanda del Norte, ha dicho que podría ser posible pero no inminente, ya que hay muchas complejidades: "Una lección que hemos aprendido del pasado es que la mayoría pura no funciona, necesitas también un consenso muy sofisticado en que debes convencer a todas las comunidades, y no se puede hacer de prisa".