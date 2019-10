El expresidente dominicano Fernández aprueba la auditoría a las primarias y pide acompañamiento

El expresidente dominicano Leonel Fernández calificó este lunes de "magnífico" el anuncio del órgano electoral que dispuso realizar una auditoría al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias del 6 de octubre, pero dijo que ese proceso debe ir acompañado de la comunidad internacional.

Fernández, quien reiteró este lunes en dos intervenciones sus denuncias de que durante las primarias se cometió un supuesto fraude en su contra, consideró "muy buena" la iniciativa de la Junta Central Electoral (JCE), aunque la condicionó a verificar "los detalles" de la misma.

"Es magnífico que así sea, pero considero que esa auditoría no puede predeterminarla ninguna empresa, que eso tiene que ser escogido de manera participativa y al mismo tiempo con el acompañamiento de los equipos técnicos y el acompañamiento internacional", opinó el exgobernante.

El presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha pedido insistentemente la realización de la auditoría a todo el proceso utilizado para las primarias y que esta acción sea supervisada por la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos.

En ese sentido, dijo a periodistas que la auditoría ordenada por la JCE tiene que realizarse con términos de referencia aceptados universalmente.

La información de la JCE establece que ese examen forense incluirá el secreto del voto y su no trazabilidad; verificar que no exista una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobar que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

La auditoría, asimismo, deberá comprobar el método utilizado para eliminar la posibilidad de "correlacionar" el voto y el votante en la base de datos; verificar la integridad de los datos y objetos de la base de datos y certificar que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el comprobante de votación.

Fernández, por otra parte, reiteró que está dispuesto a revelar la identidad del hacker indio que presuntamente manipuló en su contra los resultados de las primarias.

"Sí, estamos en disposición de revelar la identidad de esa persona, pero tenemos que hacerlo junto a las autoridades que participen de esa autoría forense con el acompañamiento internacional", alegó.

En un discurso difundido este lunes por radio y televisión, Fernández denunció que un “reconocido hacker” indio fue traído al país para perpetrar el presunto fraude electoral que denunció desde la noche del mismo domingo 6 de octubre.

“Conocemos con precisión el lugar exacto desde donde se perpetró este hecho y la identidad precisa de este siniestro personaje, así como de sus socios en la República Dominicana y estamos dispuestos a revelar sus nombres a quienes vayan a realizar la auditoria técnico forense con acompañamiento de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA)", dijo el exgobernante.

Horas después, el tres veces presidente dominicano se dirigió ante centenares de sus seguidores convocados frente a la sede de la JCE, donde advirtió que "cuando se obstaculiza el acceso al poder de manera democrática, solo queda el camino de la revolución".

El exmandatario, de 65 años, que usó una gorra morada con una estrella amarilla, símbolos de su partido, matizó sus declaraciones a continuación, puntualizando que él no quiere "llegar al extremo de una revolución", ya que República Dominicana quiere "paz y sosiego".

Fernández centró su discurso en pedir "justicia" contra los autores del "fraude electoral" que alega que se cometió en las primarias del PLD, celebradas el pasado 6 de octubre.

"Como consecuencia de haberse perpetrado ese fraude contra la democracia dominicana, exigimos una profunda investigación, que se depuren responsabilidades y que los responsables sean llevados a la Justicia", dijo Fernández, mientras su leales coreaban "que se respete la voluntad del pueblo" o, "Castaños Guzmán es un charlatán", en referencia al presidente del ente electoral.

El resultado final de las primarias otorgó 911.324 votos al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y 884.630 sufragios a Leonel Fernández, resultados que este desconoce.

Ramón Santos Lantigua