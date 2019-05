El expresidente sudafricano Zuma pide la retirada de los cargos por corrupción

Los abogados del expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) solicitaron este lunes la retirada de los cargos contra él por un caso de corrupción relacionado con una venta de armas a finales de la década de los noventa, ya que entienden que no está garantizado un juicio justo.

En una audiencia celebrada en un tribunal de Pietermaritzburg, en la provincia de KwaZulu-Natal (este del país), los representantes legales de Zuma sostuvieron que se han violado los derechos del exmandatario y acusaron a la Fiscalía de actuar con parcialidad y mal desempeño.

El abogado Muzi Sikhakhane, en concreto, adujo que el proceso contra Zuma tiene tintes de "venganza popular" con implicaciones políticas y resaltó que, incluso aunque las acusaciones fueran ciertas, su cliente tiene derecho a un proceso digno.

La Fiscalía, por su parte, defiende que la causa siga adelante y, de acabar desestimada esta petición de la defensa, el caso podría ir a juicio el 15 de octubre.

"No hay caso contra mí y nunca lo habrá. No han logrado acusarme durante quince años y no podrán, está claro que esto está motivado políticamente", manifestó Zuma a la salida de la audiencia, ante varias decenas de seguidores que se habían reunido para mostrar su apoyo al exlíder del Congreso Nacional Africano (CNA).

A Zuma se le imputan dieciséis cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.

La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, el entonces fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció la decisión de acusar formalmente al expresidente.

Zuma había dimitido un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban y que habían acabado con la imagen de "presidente del pueblo" que lo había llevado a la jefatura de Estado.

Esta es la quinta vez que Zuma comparece desde la reinstauración de estos cargos, pero paralelamente es también protagonista de otras investigaciones -aún en sus primeras fases- por otras acusaciones de presunta corrupción.

La más notoria es la conocida como "Captura del Estado", una presunta trama corrupta que se extendió durante el Gobierno de Zuma y mediante la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar a empresarios afines al expresidente.

Para esta audiencia, Zuma acudió con un equipo legal reducido, ya que en diciembre pasado una sentencia judicial le obligó a empezar a pagar los costes de su propia defensa, hasta entonces costeada por el Estado.

Las audiencias para tratar esta petición de retirada de los cargos proseguirán, como mínimo, durante este martes.