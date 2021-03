La exprocuradora de Cs en Castilla y León denuncia "presiones y amenazas"

Valladolid, 24 mar. (EFE).- La procuradora no adscrita en las Cortes de Castilla y León y exmiembro de Cs, María Montero, ha pedido este miércoles que cesen las "presiones y amenazas" que han dirigido contra ella en las últimas horas, aunque no ha aclarado quién o quiénes son los autores de las mismas.

"Si no fuera así y continúan las amenazas y presiones me veré obligada a emprender las acciones legales oportunas", ha avisado Montero en un breve comunicado remitido a los medios de comunicación.

La decisión de Montero de abandonar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos adquirió notoriedad al pasado viernes, ya que su marcha se produjo a tres días antes del debate y la votación de la moción de censura del PSOE contar el Gobierno de Castilla y León, que necesitaba al menos de dos apoyos de parlamentarios de Ciudadanos para tener visos de prosperar.

Finalmente Montero optó por la abstención en la votación, pero Ciudadanos en Castilla y León ha reclamado su acta de diputada desde que anunció su conversión en procuradora no adscrita, lo que reiteró el mismo lunes, tras la votación, el vicepresidente de la Junta y también procurador de Cs, Francisco Igea.

Montero no ha aclarado qué tipo de presiones y amenazas ha recibido en las últimas horas, pero ha pedido su "cese inmediato": "Lo dije en ese momento y lo vuelvo a reiterar, pido que mi decisión sea respetada por parte de todos, y no ser sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan", ha resumido.

Tras conocer esta denuncia de Montero, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, ha calificado de "repugnantes" a quienes ejerzan esas presiones y amenazas.

"No soportan a las mujeres libres que deciden por sí mismas, ya ha pasado en esta tierra, y protegían al acosador. Desde la diferencia ideológica, mi más sincero apoyo, déjenla en paz!!!! Son ustedes REPUGNANTES", ha escrito en su perfil de Twitter.

En la misma línea, la procuradora socialista Nuria Rubio ha considerado en la misma red social que "no tienen límites ni escrúpulos": "Nos quieren calladitas y a sus órdenes... pues no les queda nada... bravo por las mujeres valientes!! Si tocan a una nos tocan a todas", ha escrito antes de enviar "fuerza" a Montero.