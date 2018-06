La exsecuestrada de las FARC Clara Rojas apoya al candidato presidencial uribista

La congresista colombiana Clara Rojas, que estuvo secuestrada por las FARC durante casi seis años, anunció hoy su apoyo a la candidatura de Iván Duque, del partido uribista Centro Democrático, en la segunda vuelta de las presidenciales al considerar que en él ve "más cosas positivas".

Rojas, que fue compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt y ahora es miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Duque y su compañera de candidatura, Marta Lucía Ramírez.

"Para mí realmente es un gusto acompañarlos, yo he venido reflexionando mucho y he encontrado más cosas positivas de todos (en esta aspiración), que yo creo que eso es lo que une a Colombia y me ha llegado el mensaje plenamente", dijo Rojas.

Rojas fue secuestrada en 2002, junto con Betancourt, y liberada en 2008. Durante su cautiverio quedó embarazada y tuvo un hijo.

Duque, por su parte, afirmó que el apoyo de la congresista liberal los motiva y los ilusiona para los comicios, por lo que invitó al país a "unirse pensando en el futuro, porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos".

Duque calificó a Rojas, que no obtuvo los votos necesarios para mantener su escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones del pasado 11 de marzo, como una defensora de la agenda de las víctimas en el Congreso y de una paz que una a todos los colombianos.

A diferencia de Rojas, Betancourt anunció la semana pasada que apoyará la candidatura del izquierdista Gustavo Petro, con quien Duque disputará la Presidencia el próximo domingo, y destacó la importancia de formar una coalición en torno a esa aspiración.

Por otra parte, Duque también recibió hoy el apoyo de líderes de la asociación de Dignidades Agropecuarias, que consideran que su sector "ha sido el más olvidado y el menos tenido en cuenta" por el Estado.

El candidato uribista lidera todos los sondeos de intención de voto con una ventaja que oscila entre los 13 y los 20 puntos porcentuales sobre Petro, del movimiento Colombia Humana.