Exteriores insiste en no renegociar el fondo europeo y su condicionalidad en vísperas de un viaje a Polonia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, se ha reafirmado este lunes en que no es posible renegociar el fondo europeo post-Covid ni su condicionalidad al respeto del Estado de Derecho, en vísperas de un viaje a Polonia --el miércoles-- para reunirse con sus homólogos.

González-Barba ha insistido en que, para España, el texto negociado por la presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo "es el único que puede suscitar el consenso necesario". "No pensamos que quepa mucho margen", ha añadido, dejando claro que España no concibe que el próximo 1 de enero pueda no estar en vigor el fondo de recuperación.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa junto a su colega francés, Clément Beaune, con el que se ha reunido en Madrid. Los dos responsables han cerrado filas ante al bloqueo que mantienen Polonia y Hungría. Beaune se ha mostrado convencido de que será posible encontrar soluciones en unas semanas, pero ha añadido que "si el bloqueo persiste pueden contemplarse otras opciones".

Para González-Barba, hay que ver "qué otras fórmulas se pueden pensar" pero para, entre todos los demás países, conseguir que Polonia y Hungría puedan recapacitar.

Según ha dicho, viaja a Polonia para, entre otras cosas, "oir su posición", porque "públicamente a veces se dicen cosas que en privado se matizan más". En todo caso, ha señalado que en su agenda hay otros asuntos de relación bilateral con Polonia, así como una reunión con todo el Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia).

González-Barba ha dicho que ha tenido conocimiento de unas declaraciones de una "autoridad" polaca que ha avisado de que el reglamento sobre Estado de Derecho podría aplicarse en el futuro a España u otros países, y ha dejado claro que "por supuesto".

"Esto no es un reglamento con dos países en el punto de mira, es algo que nos aplicamos todos, ese riesgo, por así decirlo, lo asumimos y le damos la bienvenida porque tan importante es la recuperación económica como seguir defendiendo que la UE se construye sobre los valores que se recogen en el artículo segundo del Tratado", ha zanjado.