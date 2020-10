Exteriores prepara un grupo de expertos para reflexionar sobre cómo "gestionar la diversidad" en España

González Laya dice que España es "diversa en el sentimiento nacional" pero rechaza "balcanización" y dice que la UE no ampara unilateralidad

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación prepara la puesta en marcha de un grupo de expertos de distintos ámbitos para reflexionar sobre cómo "gestionar la diversidad" de España en el siglo XXI, porque considera que, ante ese gran reto, "si España aprende a hacerlo y tiene éxito puede ser un laboratorio que inspire a otros que se enfrentan a estos mismos retos".

Así lo ha avanzado la ministra, Arancha González Laya, durante su participación en el ciclo 'Conversaciones sobre Europa', organizado por la Asociación de Periodistas Europeos. A su modo de ver, el debate sobre la diversidad existe en España pero también en Europa y "quizá España pueda ser el laboratorio" porque es "diversa en lenguas, en gastronomía, en historia y también en su sentimiento nacional".

Después, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que el objetivo es tener en 2021 unas conclusiones para compartirlas dentro y fuera de España. González Laya ha relacionado esta iniciativa con la "proyección de España en el mundo internacional" y con el hecho de que el debate sobre la diversidad social importa en España y en el mundo. "Igual que vamos a hacer una reflexión sobre tecnología y orden global vamos a hacer una en la que nos interrogamos sobre la gestión de la diversidad en el siglo XXI".

Fuentes de su departamento han precisado que no se trata de un ejercicio sobre la diversidad desde el punto de vista político ni administrativo, que no sería competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que se pretende tener en cuenta aspectos de todos tipo, incluidos los culturales y la diversidad social (entre ellos los aspectos LGTBI) para estudiar cómo gestionar esa diversidad.

Eso sí, González Laya ha mencionado esta iniciativa justo después de dejar claro que "la respuesta a la diversidad (de España) en el siglo XXI no puede ser la balcanización", sino "apalancar la diversidad de manera que todo el mundo quiera seguir formando parte de un todo en el que se aproveche, se valore y se disfrute la diversidad y en el que no se busca homogeneidad".

Preguntada específicamente por Cataluña y sobre si las tensiones territoriales minan la imagen de España en el exterior, ha opinado que "España no es tampoco una excepción" porque en otros países de la UE también hay muchos movimientos nacionalistas, y ha puesto como ejemplo el referéndum celebrado este fin de semana por Nueva Caledonia, en el que ha rechazado independizarse de Francia.

"EUROPA NO RESPONDE A ESTÍMULOS DE UNILATERALISMO"

En todo caso, ha señalado que "lo que está claro en Europa es que esto no se puede resolver por la vía de la unilateralidad" por medio de un "grupo de ciudadanos, por representativo que sea", sino a través de un "proceso de diálogo democrático". "No sirve el unilateralismo, el decidir yo rompo y me marcho", ha dicho, añadiendo que así lo ha dejado claro la UE después de "múltiples episodios", el último de los cuales el de Cataluña.

"Europa no responder a estímulos de unilateralismo, Europa no ampara esa vía", ha proseguido, sino la "vía del diálogo". Así, ante quienes ven poco realista la opción de dialogar, ha insistido en que "esa es la avenida que Europa quiere para Europa", en todos los países, y que la lección aprendida del siglo XX es que no se puede "repetir los mismos patrones" para resolver problemas profundos como éste.