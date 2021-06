Extremadura avanza que la hostelería podría abrir hasta las 3 de la madrugada a partir de la próxima semana

MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que a partir de la próxima semana se podría "recuperar bastante" la "normalidad" en la hostelería en la comunidad con una ampliación de horarios en la misma "hasta las 3 de la mañana".

De este modo, tras que "poco a poco" ya está "notando" un incremento "enorme" del turismo en la región, ha incidido en que ya se está "empezando a volver a hacer la vida normal", dentro de lo cual se enmarcan las decisiones que la Junta viene adoptando "con prudencia" para la hostelería, el comercio y en materia turística para intentarles "compensar" por la "dureza" de las decisiones adoptadas en estos sectores como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

"Poco a poco hemos ido recuperando la actividad, devolviéndole a los bares y la hostelería y al comercio lo que le habíamos quitado con nuestras decisiones", ha señalado Vara, quien ha reiterado su planteamiento de que "nada de lo que hagamos para ayudarles será suficiente para compensar la dureza de las decisiones que tuvimos que tomar".

Con ello, tras incidir en que "había que tomarlas y por tanto no había otra", ha reconocido que "tantos meses los negocios cerrados ha sido muy duro, desde luego para ellos enormemente duro". "Y todo lo que hagamos ahora para poderlos compensar yo creo que es lo adecuado", ha defendido en una entrevista emitida desde el Teatro Romano de Mérida este martes en el programa 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press.

"A partir de ahí poco a poco ya lo estamos notando. Y aquí en Mérida se nota especialmente el incremento enorme del turismo... Y parece que estamos empezando a volver a hacer la vida normal", ha incidido Vara, quien en todo caso ha recalcado que no hay que olvidar "nunca" lo que ha ocurrido por la pandemia. "¿Quiere decir que tenemos que olvidarnos? No... Haríamos muy mal si nos olvidáramos... Esto no se puede olvidar nunca", ha espetado.

VACUNACIÓN

Por otra parte, tras 13 días seguidos sin muertes por Covid en Extremadura, con una incidencia acumulada en 66 casos, prácticamente en riesgo muy bajo, y con el ritmo de vacunación que lleva la comunidad, Fernández Vara ha reconocido que le da "mucha vergüenza presumir de nada" porque se llevan "casi 2.000 muertos", aunque ha afirmado que "es verdad que ahora las cosas están mejor".

"Aquí uno no tiene nada de lo que presumir. Además, me ha dado mucho pudor cuando he oído a lo largo de estos meses a algunos presidentes presumir de lo bien que lo estaban haciendo, cuando esto no se trata de una cuestión que haya que presumir, ya que aquí quien lo ha estado haciendo bien es la ciudadanía que estaba encerrada en casa en todo caso", ha reconocido.

En todo caso, tras afirmar que en la actualidad "es verdad que ahora las cosas están mejor", ha avanzado que "si todo va bien" la previsión es que Extremadura pueda empezar a vacunar a los menores de 40 años antes de que acabe este mes de junio, de tal forma que "si eso es así, a lo largo del mes de julio tendremos vacunada a toda la población de más de 30 años".

"Y como quiera que luego los de menos de 18 los vamos a vacunar cuando empiecen los institutos, cuando empiecen los colegios y la universidad, quiere decir que lo más difícil está logrado", ha añadido.