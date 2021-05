Extremadura descarta aplicar "en este momento" medidas como el toque de queda

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que la región descarta "en este momento" aplicar medidas como el toque de queda, además de considerar que "no es el momento" para hacer este tipo de peticiones.

"Si hemos salido y hemos decidido que no vamos a tener estado de alarma lo hemos decidido con todas las consecuencias, y en este momento la situación epidemiológica no parece que aconseje que establezcamos una situación donde tengamos que ratificar la presencia o no del toque de queda y desde luego del cierre perimetral de toda la comunidad autónoma", ha apuntado a preguntas de los medios.

Asimismo, ha reafirmado que se sabía que con el decaimiento del estado de alarma desaparecían estas medidas y ha añadido que, "de momento", la comunidad no se está planteando volver a aplicarlas.

"Si hay otras circunstancias que hagan cambiar de opinión pues ya las daríamos a conocer pero en este momento lo descartamos por parte de la Junta de Extremadura", ha aseverado el consejero extremeño.

José María Vergeles ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en Casar de Cáceres, donde ha asistido al acto de reconocimiento a los vecinos de la localidad por su implicación en la integración de los menores del Centro de Acogida TECUM.