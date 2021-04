Extremadura respeta que decaiga el estado de alarma y dice que tiene "competencias" para establecer medidas

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recalcado que el Ejecutivo regional "respeta" que el estado de alarma decaiga el próximo 9 de mayo y ha apuntado que el gobierno autonómico tiene las "competencias" para establecer medidas para contener la pandemia.

De esta forma, Gil Rosiña ha insistido en que la posición de la Junta es la ya manifestada por el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, de que no se puede vivir "permanentemente" en un estado de alarma.

En este sentido, ha insistido la portavoz en que no hay "ninguna necesidad" de generar "incertidumbre" en los ciudadanos que están superando una pandemia, ya que la Junta, con el órgano colegiado del Consejo de Gobierno, tiene las "competencias" y la "seguridad suficiente" para determinar cuantas medidas sean necesarias a partir de ese momento.

"No sería ni bueno ni deseable, y esta es una opinión personal, que generemos entre los ciudadanos una incertidumbre por no sé qué encaje constitucional que algunos no ven, lo que debemos los gobiernos generar en los ciudadanos es un mensaje de esperanza que se llama vacuna y es un mensaje de responsabilidad para ser conscientes de que todavía no se ha acabado la pandemia", ha aseverado.

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha informado sobre los acuerdos adoptados en la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno.