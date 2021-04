Exvicepresidente de Ecuador Sonnenholzner pide voto por Lasso sin nombrarlo

Quito, 8 abr (EFE).- Después de meses desaparecido de la escena política, el exvicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner ha pedido este jueves, y sin nombrarlo, el voto por el candidato conservador Guillermo Lasso en la segunda vuelta presidencial del domingo, horas antes del cierre de campaña.

En un vídeo en su perfil de Twitter, el que fuera segundo mandatario del país en el Gobierno de Lenín Moreno entre diciembre de 2018 y julio de 2020, y que se esperaba que se presentara a estas elecciones, ha reclamado al electorado que no vote nulo sino que se decante por "la probabilidad de recorrer un camino diferente".

"Sé que te sientes defraudado por los políticos, pero no podemos permitir que la decepción se convierta en resignación", argumenta Sonnenholzner en el clip en el que carga contra la candidatura política de Andrés Arauz, representante del correísmo y al que tampoco nombra.

Bajo la etiqueta ·VotaBien, también alude indirectamente al llamamiento al voto nulo por parte del otrora candidato presidencial del movimiento indigenista Pachakutik, Yaku Pérez, con el que busca expresar su rechazo a lo que consideró un fraude electoral en primera vuelta, en la que quedó a 32.000 votos de Lasso.

"Hoy no hay espacio para la indiferencia, pues no da lo mismo quien sea el próximo presidente de nuestro país", manifestó en ese sentido el exvicepresidente para quien se trata de "una elección sencilla, solamente hay dos opciones, y una ya la conocemos: representa la certeza de volver al autoritarismo y la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad".

"La otra -prosigue-, nos brinda la probabilidad de recorrer un camino diferente, no seguir la vía que ha destruido otros países y ya le ha hecho suficiente daño al nuestro", en clara alusión a Arauz, candidato que defiende la herencia del correísmo.

La campaña electoral en Ecuador de cara al balotaje del domingo entre Arauz y Lasso llega este jueves a su fin a media tarde, debido a las restricciones en varias circunscripciones, y sin que ninguno de ellos se perfile, de momento, como claro favorito.

Sonnenholzner reconoce que el candidato del Socialismo del Siglo XXI es "joven", pero "lleno de las viejas y malas ideas del castrochavismo" y cuestionó que "representa un modelo del que millones de personas huyen a diario y eso no tiene presentación".

Algo más de 13 millones de votantes, de los que por encima de 410.000 residen en el exterior, están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Lenín Moreno, en unas reñidas elecciones que se desarrollan en medio de la pandemia y una aguda crisis económica.

El respaldo de Sonnenholzner a la candidatura de Lasso se produce después del golpe de efecto dado el pasado fin de semana cuando el dirigente indígena Jaime Vargas se posicionara del lado de Arauz.

De momento, se desconocen los efectos de ambas figuras políticas en la campaña, así como su influencia en ese 29 % de votantes que la semana pasada se declaraban indecisos y cuyo voto podría ser determinante.

Pero en un claro mensaje a esta parte del electorado y a los seguidores de Pérez, el exsegundo mandatario del país asegura que "el nulo no es candidato y no está en la papeleta, dejemos de lado las banderas políticas, la división que tanto daño nos ha hecho" y les pide: "No te quedes en blanco, no anules tu futuro, vota. Vota bien".