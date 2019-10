La familia Quer confía en los forenses para demostrar que hubo móvil sexual

El abogado de la familia de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, ha admitido este lunes que la "credibilidad" del único acusado por el crimen de la joven, José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, "no es mucha" y, por ello, la parte fundamental del juicio será a su juicio la intervención de "los forenses" que, confían, ayude a probar que hubo móvil sexual.

A su llegada al juzgado para participar en la constitución del jurado popular, que este lunes no ha podido formalizarse, por lo que ha habido un aplazamiento hasta el 11 de noviembre, Pérez Lama ha afirmado que en su momento "verán que la credibilidad de esta persona para esta acusación particular no es mucha".

La "cuestión fundamental y vital", ha añadido, se desvelará durante las jornadas en las que declaren los médicos forenses ya que con sus declaraciones se podrá dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden Fiscalía y acusación particular.

Esta circunstancia es precisa para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín Gey sea condenado a la pena de prisión permanente revisable, que reclaman para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.

Respecto a la repercusión mediática que tendrá un juicio para el que están acreditados más de medio centenar de periodistas y un total de 32 medios de comunicación, el letrado ha subrayado que este es un juicio "público" en el que la familia entiende que "el derecho a la información prevalece".

Diana Quer, una joven madrileña de 18 años, no regresó a su casa de veraneo en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) el 22 de agosto de 2016. Su cadáver fue hallado el 31 de diciembre de 2017, cuando llevaba oculto en un pozo 500 días.