La familia del párroco de Vilanova afirma que es "un día triste"

El portavoz de la familia del párroco asesinado en Vilanova dos Infantes (Ourense) con signos de violencia, José Manuel Enríquez, ha asegurado hoy, tras conocerse el archivo provisional de las actuaciones, que es "un día triste" para toda la familia.

En cualquier caso, ha mostrado su confianza en que sea "un punto y seguido" en la investigación y que finalmente se pueda detener al presunto autor o autores del crimen.

En declaraciones a Efe, el portavoz y sobrino del párroco asesinado ha reconocido que hace tiempo que contemplaban la posibilidad de que se archivase el caso tras lamentar que nunca han tenido "el mejor trato de colaboración" por parte de las autoridades judiciales.

"Eso no quita que sea un día triste y que estemos disgustados"; ha apuntado Enríquez, quien, en todo caso, ha dejado claro que es un archivo "provisional" y no definitivo, un "matiz" que ha considerado "muy importante" aferrándose a que se trata de "un punto y seguido" y no un punto y final a la investigación.

Enríquez ha hecho esta reflexión un día después de conocerse la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense de archivar provisionalmente el caso, sin procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Celanova en el caso del crimen del párroco de Vilanova dos Infantes.

La familia se agarra a lo ocurrido en el caso de Diana Quer, donde el caso fue archivo pero finalmente "acabó bien", al culminar con la detención del "Chicle.

"Confío en que tengamos la misma suerte, ha comentado.

En todo caso, ha mostrado su decepción por la actuación de las autoridades judiciales y se ha referido a los "comportamientos singulares" que han mantenido "en este caso concreto" la propia jueza y los fiscales que han participado en el procedimiento.

Asegura que han sentido que se les ha "criminalizado”, sumado a la falta de sensibilidad" de las autoridades judiciales, hasta el punto de no poder acceder a la casa rectoral donde apareció muerto el párroco hasta casi dos meses después.

Así y todo, ha reconocido el trabajo de la Guardia Civil, que ha puesto "todo su esfuerzo, sacrificio y trabajo" para tratar de resolver lo ocurrido, al tiempo que ha mostrado su "total apoyo" y colaboración a fin de que se puedan esclarecer los hechos y que los responsables acaben en la cárcel.

En este punto, Enríquez ha hecho una mención expresa hacia el Subdelegado de Gobierno, Roberto Castro, por el "apoyo" mostrado en este tiempo hacia la familia.

Con el caso archivado por la falta de sospechosos, ha reiterado que prefiere "un culpable en la calle que un inocente en la cárcel" y que se "haga justicia", a fin de que sean detenidos los verdaderos responsables.