Feijóo afirma que reunión del 23 es de presidentes, no militantes de partidos

Santiago de Compostela, 5 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la reunión del próximo 23 de noviembre con siete comunidades autónomas para hablar de financiación autonómica es entre presidentes, "no militantes de partidos", con lo que la desvincula de la que van a celebrar los barones socialistas.

Sobre este encuentro, convocado en Ferraz para mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que es "una decisión del PSOE" la de reunirse "con sus presidentes para hablar de los temas importantes", uno de ellos la financiación autonómica.

Pero, la reunión prevista en Santiago de Compostela con Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura es de presidentes autonómicos, "sin pedirle su carné, su afiliación o a quien representan", ha insistido, por lo que no van a ir a Santiago de Compostela en nombre de un partido sino "a representar a los ciudadanos que viven en las ochos comunidades".

"Conozco a los presidentes autonómicos que nos hemos citado y sé muy bien que lo que van a venir a Santiago es a hablar como presidentes autonómicos y no como militantes de partidos políticos porque si no, lógicamente, no les hubiese convocado", ha advertido Núñez Feijóo.

Ha añadido que siempre ha sido así, en los encuentros anteriores que se han producido en Castilla y León, Asturias o Aragón, ya que se trata de "hablar de los problemas de la gente" y no de "hacer ningún tipo de interpretación política".

"Yo no convoco a nadie para hablar de partidos políticos, convoco a mis colegas, como ellos a mí antes para hablar de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Cantabria o Galicia", ha concluido respecto a esta cuestión.

Y ha apostillado: "Siempre ha sido así, y estoy convencido que va a seguir siendo así".