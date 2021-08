Feijóo apuesta por una Galicia "líder" en la UE y reafirma su intención de bajar impuestos y reforzar servicios públicos

Aboga por un crecimiento económico "sostenible" para mejorar los indicadores anteriores a la pandemia

CERDEDO-COTOBADE, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que su gobierno no se va a "conformar" con que la economía "crezca un poco" tras la pandemia, sino que ha apostado porque la Comunidad sea "líder" en la región europea, al tiempo que reafirmado su intención de "volver a bajar los impuestos" a los gallegos en 2022, y su "compromiso solemne" de "seguir mejorando" servicios públicos como sanidad, educación o bienestar social.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el acto de inicio del curso político, celebrado con presencia de medio millar de personas (por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid) en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), y en el que también han estado el presidente nacional del PP, Pablo Casado, los presidentes provinciales del PPdeG, conselleiros, alcaldes y otros cargos del partido.

Feijóo, que ha iniciado su intervención recordando a quienes sufren precariedad económica o laboral y a los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia, ha advertido de que "se equivoca quien piensa que basta con esperar" a que la economía "mejore un poco" y ha apostado, en el nuevo curso político, por un "crecimiento económico sostenible", con mejoras en los servicios públicos y la agenda social.

Al respecto, ha recordado que Galicia "resistió mejor que la media de las Comunidades Autónomas" las consecuencias de la pandemia, tomando medidas para "blindar" a los sectores más castigados y haciendo política "responsable", como la que llevará a que, "en próximas semanas", se aprueben los presupuestos gallegos para 2022.

En todo caso, ha subrayado que el PPdeG no se conforma porque "Galicia no aspira a conseguir el PIB de antes de la pandemia, lo que quiere es que la economía siga creciendo como en los últimos 6 años". "No aspiramos a recuperar el empleo perdido, sino a tener más empleo que antes de la pandemia (...), no aspiramos a que no cierren empresas, sino a crear más, y que cada euro de los gallegos se traduzca en riqueza. Galicia quiere ser líder en la región europea", ha proclamado.

"ECONOMÍA VERDE DE VERDAD"

El presidente del PP gallego ha apostado por una reactivación "con economía verde de verdad", y no la que practica el Gobierno central que "imposibilita llegar a fin de mes por el precio de la luz", que impide la producción de acero o alumnio en Galicia o que no deja que se pueda dar valor a la masa forestal. "La economía verde no es un eslogan, no es un partido, es un compromiso con la tierra, como el que tenemos nosotros", ha subrayado.

Para afrontar el próximo curso político, ha apuntado, la comunidad gallega cuenta con "estabilidad" política y en las instituciones, el "compromiso refrendado por las urnas" de bajar los impuestos en 2022 y unas cuentas que permitirán "volver a reforzar los servicios públicos" como la sanidad, la atención social o la educación.

"COMPROMISO SOLEMNE" CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En ese sentido, Feijóo ha proclamado su "compromiso solemne" con el fortalecimiento de esos servicios. "Estamos construyendo un nuevo Sergas. Ni la crisis financiera ni la pandemia han sido capaces de parar ese compromiso", ha asegurado, al tiempo que ha aprovechado para criticar al Gobierno central por haber "denegado sistemáticamente" las propuestas de la Xunta para aumentar las plazas MIR y permitir la formación y contratación de más médicos.

Asimismo, también ha censurado la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo de Sánchez, que ha "penalizado" a Galicia en el reparto de vacunas, y ha afirmado que a la Xunta no le importa "no tener el apoyo del Gobierno" porque sí tiene el de los "expertos sanitarios". Según ha advertido, no se saldrá de la pandemia "ni con ruedas de prensa ni anuncios en los telediarios, ni apariciones como si fueran la Virgen de Lourdes para decir lo que va a pasar, que al final no pasa".

También ha arremetido contra el Ministerio de Educación, que "no va a poner un duro" para el próximo curso escolar, mientras que Galicia contratará a 1.250 profesores de refuerzo y volverá a tener "aulas seguras (el 70 % con menos de 20 alumnos) y con calidad docente".

Según Feijóo, estos servicios públicos no se mejoran "ni con mentiras ni con la demagogia de la oposición durante los últimos 12 años", "ni con la desidia del Gobierno central". "No nos vamos a rendir para seguir mejorando la sanidad, la educación y los servicios sociales. Éste es mi compromiso solemne de inicio de curso político", ha aseverado.

VUELTA A CERDEDO-COTOBADE

El PP gallego ha vuelto a celebrar el inicio del curso político en Cerdedo-Cotobade, tras la suspensión del acto en 2020 por la pandemia de Covid. De hecho, este año ese encuentro ha sido mucho menos multitudinario que ocasiones anteriores, con un aforo reducido a algo más de un millar de personas, con mascarillas y distancia.

La propia organización se encargó de repetir por megafonía, antes de las intervenciones y al finalizar el acto, la importancia de mantener esas medidas de prevención. De hecho, al término del encuentro, se pidió en varias ocasiones al público que abandonasen la 'carballeira' de forma ordenada y no esperasen para hacerse 'selfies' con Casado, Feijóo o algún otro de los dirigentes populares, como tradicionalmente se hacía otros años.

Este acto político se ha desarrollado sin incidentes, aunque no han faltado las protestas, ya que algunas personas se concentraron en la carretera de bajada a la 'carballeira' (la Guardia Civil les impidió acercarse más) para protestar contra los parques eólicos o para denunciar la situación de las trabajadoras del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.