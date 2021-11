Feijóo asegura sobre el debate Ayuso-Génova que es una discusión más de forma que de fondo y que el "ruido" no es bueno

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado sobre el debate Ayuso-Génova que se trata de una discusión "más de forma que de fondo" y que el "ruido" que se está generando en torno a este tema "no es bueno".

En una entrevista en 'RNE' este martes, recogida por Europa Press, el titular gallego ha insistido en que esta discusión interna es únicamente una cuestión "de fechas" por ver "en qué mes se hace el Congreso del PP en Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva semanas defendiendo públicamente un adelanto de ese cónclave regional para empezar a preparar ya las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 frente a la dirección nacional del PP, que se apoya en que hay un calendario aprobado en la Junta Directiva Nacional para celebrar en primer lugar los congresos regionales de las autonomías pluriprovinciales y, después los de las CCAA uniprovinciales, como es el caso de Madrid.

"Hay demasiado ruido y eso no es bueno. Lo que necesitan los ciudadanos no es eso", ha subrayado Feijóo, al tiempo que ha defendido que el calendario es "importante" pero no "determinante".

En este punto, ha indicado que para presidir el PP de Madrid puede presentarse cualquier militante, por lo que ha defendido que Ayuso se presente si así lo quiere ya que, además, "ha ganado con contundencia" las elecciones de la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo. "A mí me preocuparía que no quisiera presentarse", ha zanjado Feijóo, ya que, asegura, sería "desentenderse" de cómo le vaya al partido.