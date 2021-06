Feijóo carga contra Sánchez tras los indultos: "Los únicos que no han mentido son los presos independentistas"

Asegura que no rechaza los indultos "con carácter general", pero tienen que "valer para algo" y que no se dan las condiciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de indultar a los presos del procés para mantenerse en el poder y ha advertido que "los únicos que no han mentido" son, precisamente, los independentistas encarcelados, por lo que se ha mostrado convencido de que "volverán a delinquir" y a tratar de "romper" España.

Al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, preguntado sobre esta decisión y la intención de su partido de recurrirla, el presidente gallego ha advertido que esta ha sido "una mala semana" para el Estado de Derecho, para la democracia española y también para la Constitución.

"No hay grandeza cuando se trata de romper la ley, no hay reconciliación en la rendición del Estado, y no hay ni puede haber perdón en la humillación de las instituciones", ha sentenciado, antes de añadir que, "en todo este carnaval", los "únicos que siempre han contado la verdad son los presos".

"Siempre dijeron lo mismo, que no aceptaban la condena, que no pedirían los indultos, que volverían a delinquir y que seguirían rompiendo la unidad de nuestra nación. Son los únicos que no han mentido, yo les creo, reconozco su credibilidad", ha esgrimido Feijóo, quien ha situado a Sánchez en el otro extremo.

De hecho, ha reprobado que se presentó "dos veces" a las elecciones "mintiendo" al asegurar que "nunca indultaría" a presos sentenciados por el Tribunal Supremo. "Es curioso que en un país sean los presos los que dicen la verdad y el Gobierno el que miente", ha censurado.

"LOS INDULTOS TIENEN QUE VALER PARA ALGO"

En su intervención, en la que no se ha pronunciado expresamente sobre el recurso anunciado por su partido, ha precisado que él no está en contra de los indultos "con carácter general", pero ha advertido que, bajo su punto de vista, tienen que "valer para algo".

Y en el caso catalán, ha remarcado que "para que se reponga la convivencia" tendría que haber "una convivencia de los independentistas con la ley", igual que para que haya "concordia" las dos partes tendrían que estar de acuerdo.

"Nadie está planteando que los independentistas dejen de serlo, solo mantener su ideología y comprometerse a cumplir la ley", ha señalado, pero también ha llamado, al tiempo, a no ser "ingenuos", y ha remarcado que el Ejecutivo de Sánchez no hace "un favor" a los independentistas, sino que impulsa "un autoindulto" con un "clarísimo conflicto de intereses".

En opinión del dirigente gallego, Sánchez "autoindulta su legislatura" usando a los independentistas catalanes "como coartada".

SE INDULTA A POLÍTICOS "CORRUPTOS"

Feijóo ha recalcado que él "cree" a los presos independentistas, porque son "los únicos que no han mentido", convencido de que volverán a delinquir porque "no admiten la legitimidad de los tribunales".

Y ha considerado "especialmente grave" que no se indulten solo "delitos de sedición", sino también de "corrupción y malversación". "Se indulta a unos políticos corruptos sentenciados por el Supremo. Nos hemos equivocado y estos indultos no van a solucionar la convivencia de los catalanes", ha concluido.