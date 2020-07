Feijóo cierra con una última llamada a votar: "¡Qué gane la democracia sobre los que asustan a la gente!

Los populares refuerzan su mensaje de movilización y Calvo previene contra unos rivales que "se van a inventar brotes que no existen"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha despedido la campaña, en su penúltima parada de la jornada, en A Coruña, con una llamada a los gallegos para que acudan a las urnas en un escenario marcado por el brote de A Mariña lucense y después de que varios partidos hayan propuesto suspender las elecciones en la zona. "¡Pido que en Galicia también gane la democracia sobre los que asustan a la gente!", ha proclamado.

Tras recorrer seis de las siete urbes gallegas --después de A Coruña recalará en Ferrol--, Feijóo ha pedido el voto "con la humildad" de quien sabe "que un político no es nada si la gente no le vota" y ha garantizado que él no se presenta "para derrotar a nadie" porque, tras tres mayorías absolutas consecutivas, "ya" le "llegan" las veces que ha ganado "gracias a los gallegos".

"Me presento para que Galicia gane, no para derrotar a nadie. ¡Pido que en Galicia también gane la democracia sobre los que asustan a la gente!. Les pido a todos los gallegos: ¡Tomad el protagonismo el domingo, no dejéis que Galicia pierda el rumbo! ¡Votad libremente! ¡Los que no quieren que votemos, no quieren democracia!", ha apelado.

"¡Qué den una lección de democracia ante todos los que están metiendo miedo a la gente!", ha insistido, antes de lanzar un aviso: "los que dicen que no vayan los gallegos a votar sí que van a ir a votar". "Quizás lo que quieren es ir ellos y que no voten los demás", ha remarcado, antes de reiterar que no se puede privar de votar a más de 50.000 personas en A Mariña cuando los positivos rondan los 180 y hay dos hospitalizados.

Feijóo ha lanzado este mensaje en un nutrido mitin celebrado en los Xardíns de Santa Margarita, hasta donde se desplazaron, según la organización, unos 900 militantes y simpatizantes.

También los trabajadores de Alu Ibérica, con quien Feijóo ha prometido reunirse la semana que viene "como presidente", llevaron sus protestas a este acto electoral, que han arrancado los candidatos Martín Fernández y Diego Calvo, también presidente del PP provincial.

"ESTABILIDAD" FRENTE A "MULTIPARTITO"

Además de la apelación a movilizarse, Feijóo ha repasado en el mitin de A Coruña todos los mensajes de los últimos quince días. Así, ha advertido que, si los gallegos prefirieron elegir hace cuatro años "estabilidad" frente a "multipartito", ahora esa estabilidad es "más necesaria que nunca".

También ha reivindicado la "experiencia" de su Gobierno, con la vista puesta en una pandemia que sigue presente. Un Gobierno --ha dicho-- "con más experiencia" que el de La Moncloa y que el de otras comunidades, y con disposición a aplicar su programa desde el lunes siguiente a la cita con las urnas.

Al tiempo, ha reiterado que su compromiso con Galicia está "por encima" de siglas y ha garantizado que gobernará "para todos", también para los que no le voten.

Así, ha pedido el voto que "une" y ha esgrimido que lo que no quiere es "una Galicia partida o repartida en bloques de partidos", sino una Comunidad "de una pieza, sólida, entera, que no se parte, reparte o se subasta para ver quién pega más codazos para quedarse con una consellería". Igual que no quiere, ha dicho, una España "que se rompa en bloques" porque, a su modo de ver, los políticos deben estar para "solucionar problemas y no para crearlos".

"JAMÁS ASUMIRÉ LA PRESIDENCIA SI PIERDO"

Feijóo también ha pedido el voto de quienes quieran "que gobierne el que gane las elecciones". "Jamás asumiré la Presidencia si pierdo las elecciones", ha comprometido y ha pedido el voto "en libertad", pero con la garantía de que no se podrá encontrar "un equipo más sólido, cohesionado y con experiencia que el suyo".

"Tenemos más experiencia que los que están en La Moncloa, que ningún otro gobierno de ninguna Comunidad. Pido el voto sabiendo que no todos los gallegos estarán contentos si ganamos, pero les aseguro a los que no estarán contentos, que también gobernaremos para ellos. Nuestra victoria no va contra nadie, por encima de las siglas está esta tierra que necesita salud, bienestar y progreso. Pido el voto para sumar y construir", ha zanjado.

"SE VAN A INVENTAR BROTES QUE NO EXISTEN"

Aunque Feijóo recordó sus principales mensajes, la llamada a la movilización ha marcado los últimos días de la jornada popular. Así, desde su equipo de campaña se han movido vídeos del propio candidato con formato de reenvío para grupos de 'whatsapp' y el propio aspirante popular difundió en su perfil de 'Twitter' un vídeo en el que aparece llamando al voto y asegurando que es seguro una anciana presentada como "Concha, 92 años, Xove (A Mariña)".

En el mitin, el presidente provincial de los populares, Diego Calvo, también ha apelado a la movilización y ha prevenido con que "las redes se llenen de bulos". "Se van a inventar brotes que no existen y pedirán que no se vote en A Mariña, pero los gallegos son más listos que algunos dirigentes de los partidos. Les hemos cogido la matrícula y sabemos que son capaces de inventarse cualquier cosa", ha advertido.

Finalmente, entre los gritos del ya conocido simpatizante de Carballo que suele participar en los actos del PP de A Coruña con carteles en los que identifica a Feijóo como "un fenómeno", Diego Calvo ha comparado el "orgullo" que el de Os Peares puede sentir por su hijo, con el "orgullo" que los gallegos "sienten" por el que ha sido su presidente durante los últimos 11 años.

Calvo también ha tenido unas palabras de recuerdo para Gerardo Fernández Albor y su "sentidiño", ya que el 12 se cumplen, precisamente dos años de su fallecimiento.

Lo hizo en un acto en el que, al margen de los intervinientes, estuvieron presentes destacados cargos del partido y de la candidatura de A Coruña, así como personalidades populares como José Manuel Romay Beccaría, quien ha reconocido como "hijo político" a Feijóo y de quien el de Os Peares aseguró este viernes que adquirió importantes conocimientos sanitarios que le han ayudado a gestionar la pandemia.