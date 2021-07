Feijóo, ante la cita de Salamanca: "Siempre que me llame el presidente asistiré, aunque sea una reunión informal"

El titular de la Xunta acude a la cumbre a "oír" a Sánchez: "Veremos si sacamos algo formal"

SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA), 28 (EUROPA PRESS)

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en que la cita del viernes en Salamanca "no es una Conferencia de Presidentes" sino "una reunión informal", pero ha asegurado que, aún así, "siempre" que le llame el presidente de España él acudirá al encuentro.

En una rueda de prensa en Salvaterra de Miño, preguntado al respecto, Feijóo ha insistido en que el viernes "no" tendrá lugar una Conferencia de Presidentes, ya que la cumbre de Salamanca no se ajusta al "reglamento" para un encuentro de este tipo, "ni la convocatoria ni el contenido". "No creo que debamos desacreditar la importancia de la Conferencia de Presidentes", ha esgrimido.

"En Salamanca, el presidente ha llamado a los presidentes para hablar, que está muy bien; pero sería muy importante, además, que los escuchase", ha demandado, a renglón seguido.

"Se nos dice que hablaremos de la situación de la pandemia y es inevitable hacerlo porque no tenemos legislación en España y cada comunidad legisla en la medida de sus posibilidades; del reto demográfico llevamos mucho tiempo pidiendo hablar, pero no conocemos el criterio para disminuir los problemas en determinadas zonas de España; y en materia de fondos (europeos) estamos en una zona oscura en la que no sabemos muy bien qué hay que hacer para que los proyectos se examinen en base a una concurrencia y mérito", ha reflexionado.

En esta coyuntura, ha defendido que "está bien hablar" y en un escenario en el que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha avanzado que no acudirá, el dirigente gallego ha defendido que "está bien hablar", aunque sea en un encuentro con un formato que, ha insistido, "no" se ajusta a una Conferencia de Presidentes.

"VEREMOS SI SACAMOS ALGO FORMAL"

"Siempre que el presidente de mi país me llame, asistiré. Siempre, ya sea una reunión informal o si hubiera una Conferencia de presidentes. Nosotros vamos a Salamanca a oír al presidente. Veremos si además de la reunión informal, sacamos algo formal", ha manifestado.

A moda de ejemplo y en la misma jornada en la que ha anunciado que el Gobierno retirará el recurso ante el Constitucional contra la ley de salud gallega, Feijóo ha esgrimido que "sería bueno regular la pandemia", así como concretar planes para afrontar el reto demográfico.

Finalmente, ha remarcado que también sería "imprescindible" conocer los criterios del Gobierno para "descentralizar" los fondos Next Generation entre las comunidades y "entre todos acertar en la reconstrucción post pandemia".