Feijóo, convencido de que Rajoy "no sabía nada de una operación que fuera ilegal", reitera que es "honorable"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido, en relación a los audios del excomisario José Manuel Villarejo en el marco de la 'Kitchen' que han trascendido y apuntan a exdirigentes del PP, de que su exjefe de filas, Mariano Rajoy, "no sabía nada de una operación que fuera ilegal".

"Este comisario está siendo enjuiciado. No voy a entrar en la defensa de nadie, ya veremos si lo que dice es verdad o no. Rajoy no solo me parece una persona respetable sino honorable. Que se conozca la verdad y no la estrategia de un defendido. Yo estoy convencido de que Rajoy no sabía nada de una operación que fuera ilegal", ha señalado, en una entrevista con la Cadena SER, recogida por Europa Press.

En el transcurso de la misma, en todo caso, ha reconocido que cree que "nunca" le ha preguntado a Rajoy al respecto y, sobre el hecho de que la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se reuniese con Villarejo en la sede de Génova, ha replicado que el "poliédrico" excomisario fue "una persona condecorada" por distintos gobiernos.

"Lo mejor que puede pasar es que se cierre el sumario y se conozcan las conclusiones", ha dicho el también presidente del PP gallego, en relación a este caso.

Sobre el pronunciamiento de la Audiencia de Madrid de avalar el cartel electoral de Vox contra menores extranjeros con el argumento de que "son un evidente problema social y político", el presidente gallego ha defendido que la inmigración es "un tema que debe ser tratado con sensibilidad desde los principios de la humanidad" y también con "objetividad" siendo conscientes de los "problemas" que ocasiona en lugares de España.

Más allá, ha defendido que a los jóvenes y niños hay que "darles tutela". "Un niño no llega a un país porque se le ocurra", ha esgrimido, antes de apuntar a la "trata de personas" y a las "mafias" que utilizan a los inmigrantes "con el objetivo de conseguir ganancia".

En cuanto a Vox y si el PP debería endurecer el discurso para recuperar los votos que se han ido a esta formación, Feijóo ha defendido que son partidos "distintos". "El PP es un partido que ha nacido con la Constitución. Somos un partido autonomista, Vox no lo es. Somos un partido europeísta, Vox no lo es", ha ejemplificado.

Del mismo modo, además de reivindicar el bloqueo en Galicia a la formación de Abascal, ha defendido que el PP no gobierna con Vox "en ningún lugar", aunque "sí" cuente con sus votos en varios parlamentos, igual que --ha dicho-- con los de otros partidos.

También ha asegurado, tras ser preguntado sobre si su jefe de filas, Pablo Casado, ha endurecido su discurso frente a Vox, que el PP "es un partido reconocible". "Me cuesta más reconocer al PSOE", ha apostillado, convencido de que los populares, que están en la oposición, tienen que "armar una alternativa de Gobierno.

En el transcurso de la entrevista, también ha sido preguntado sobre la polémica frase de Casado de que "la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia".

"Es una forma resumida y probablemente incompleta de explicar las cosas. La Guerra Civil fue un golpe de Estado y lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos", ha alegado.

Cuestionado acerca de los indultos a los presos del 'procés' y el alejamiento de la postura popular por parte de la patronal y de la Conferencia Episcopal, ha apostado por reenfocar la pregunta: "¿Por qué la CEOE y la Conferencia Episcopal se han acercado al Gobierno?"

"Hay muchos ciudadanos que se hacen esa pregunta. Si la CEOE ha rectificado, pues ya está. Y a los obispos catalanes los hemos escuchado muy contundentes y a la Conferencia Episcopal, menos. ¿Hemos acertado con los indultos? ¿Ha cambiado algo o todo sigue igual? No encuentro distinción entre el discurso de Puigdemont y el de Pere Aragonès", ha reflexionado.

Finalmente, ha incidido en un mensaje que ha reiterado en las últimas semanas, el "conflicto de intereses" en el que, bajo su punto de vista, cae el Gobierno central para mantenerse en el poder. "Hemos perdido la ocasión de hacer unos indultos motivados. Sánchez ha autoindultado su legislatura", ha aseverado.