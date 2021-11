Feijóo cree que debe votar "no" a Arnaldo quien así lo considere

Santiago de Compostela, 11 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que debe votar "no" en la elección de Enrique Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional quien así lo considere dado que "el voto es libre" y quien crea que "esa votación no debe ser un sí, que vote que no", ha instado.

A su juicio, "lo que no vale" es decir "voto sí, pero no estoy de acuerdo con votar sí", ya que le parece "una falta de respeto a la Cámara" y a la propia responsabilidad "indelegable" de cada diputado.

"Cada uno sabrá lo que vota", ha apostillado, al responder, en la rueda de prensa del Consello de la Xunta, a la pregunta de si cree que algún diputado del PP votará a Enrique Arnaldo para el TC "con la nariz tapada".

En relación a esta votación, ha dicho que, en general, lo primero que hay que valorar es que se haya llegado a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para renovar el Tribunal Constitucional porque "todos los acuerdos a los que se lleguen son, en principio, buenos acuerdos".

Por su parte, no va a hacer una valoración de los candidatos presentados "por una formación política o por otra", ya que eso son "responsabilidades" de los partidos que los han presentado.

"Como es natural, no fui consultado para tomar esa decisión ni en sentido positivo ni negativo", ha puntualizado Núñez Feijóo, que entiende que los "compañeros" que presentaron esas candidaturas consideran que Arnaldo "es una persona desde el punto de vista jurídico acreditada y con experiencia".

El pleno del Congreso aprobará este jueves con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, incluido Enrique Arnaldo, pese a la críticas internas en el PSOE y Unidas Podemos por su colaboración con FAES y aparecer en los sumarios de Palma Arena y Lezo.