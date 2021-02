Feijóo cree que "se puede pertenecer a una nacionalidad histórica y ser leal con el Estado"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha opinado este lunes que "se puede pertenecer a una nacionalidad histórica y ser leal con el Estado", en referencia a su comunidad, en contraposición a una Cataluña donde, ha afirmado, el conflicto es permanente.

En un acto en Barcelona para arropar al candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, en el que ha intervenido por videoconferencia desde Galicia, Feijoó ha asegurado que "un político no tiene legitimidad para tensionar la sociedad a la que pretende servir, no puede ser una fábrica de problemas, y un partido no puede ser un laboratorio ideológico".

"Cataluña necesita gobiernos que sumen, frente a los que han nacido y crecido desuniendo y dividiendo", ha reflexionado, pidiendo que los futuros gobernantes de la Generalitat se centren en resolver los problemas.

El presidente gallego ha llamado a los catalanes a no resignarse y pensar que los gobiernos independentistas son "una plaga bíblica", ha negado que en estas elecciones haya que elegir, ha dicho, entre lo malo y lo peor, y ha confiado que Cataluña vuelva a ser, en sus palabras, abierta, pujante, un modelo a imitar, y retorne a la vanguardia de España.

Feijoó ha asegurado que en Galicia se ha demostrado que es posible que la población sea bilingüe --el 98,9% de los gallegos sabe leer y escribir en gallego y lo entiende el 99,5%, ha destacado-- y saber, entonces, que el "problema" no es saber gallego o castellano, sino aprender inglés.