Feijóo cree que el reparto del fondo COVID atiende a criterios políticos

Santiago de Compostela, 23 jul (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra la asignación marcada por el Gobierno central para el primer tramo del fondo COVID porque penaliza a Galicia y obedece a "criterios políticos" y no sanitarios.

"No podemos aceptar este reparto" porque no se deriva de un acuerdo sanitario sino de un acuerdo político, cuando el objetivo es paliar los costes derivados de la pandemia. Aquí estamos hablando de sanidad, no estamos hablando de política", ha subrayado.

Según ha explicado Núñez Feijóo en una rueda de prensa en la sede del Gobierno gallego, en el primer tramo de 6.000 millones del Fondo COVID, Galicia recibe menos del 4,5 % de los fondos, pese a que representa el 6,4% de la población protegida equivalente de España.

El Gobierno autonómico discrepa del reparto que únicamente atiende al gasto hospitalario pero ignora los costes a los que las comunidades hicieron frente para atender a los pacientes en sus propios hogares o en las residencias integradas en las que, recordó, hubo "camas medicalizadas".

"Y ahora eso vale cero, nos sorprende", ha criticado el presidente de la Xunta, que insistió en que los criterios empleados desde el Gobierno central "no resisten una comparación sanitaria medianamente sólida".

Al respecto, el presidente autonómico ha remarcado que Galicia no es la única autonomía que no está satisfecha con la fórmula empleada para el reparto de los fondos, pues son otras muchas regiones las que no comparten que dos únicas comunidades "se lleven la mayor parte" del dinero mientras "el resto las financiamos".