Feijóo critica declaraciones "irresponsables" sobre el brote y pide prudencia

Ferrol, 6 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado las declaraciones "irresponsables" de la oposición en los últimos días, en referencia al brote de coronavirus en A Mariña (Lugo), por el que ha pedido prudencia sobre todo a los jóvenes.

En un mitin en Ferrol, ha dicho que comenzaba su discurso de una manera diferente, precisamente porque lo ha iniciado con esta "llamada a la prudencia de todos los gallegos, especialmente de los jóvenes", que son los más afectados por el rebrote en A Mariña, ya que la media de edad de los contagiados es de 35 años.

Ha insistido en que "el virus está ahí" y lo seguirá estando por meses y años, y es importante que todos cumplan con su deber "con la misma responsabilidad de siempre" para evitar los contagios.

Por eso, ha criticado la "desorganización" de los partidos de la oposición, frente a la Xunta que da una "respuesta coordinada", y su "irresponsabilidad de las declaraciones públicas" de las últimas horas, ya que algunas de estas formaciones han pedido la suspensión de las elecciones del 12 de julio.

"Nosotros no ofrecemos ni trampa ni cartón y no merecemos ganar Galicia si perdemos las elecciones", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que la comunidad tampoco merece un presidente que haya perdido las elecciones.

En este sentido, ha vuelto a instar a la participación y a no dar por seguro ninguno de los votos, ni los de los votantes que ya optaron por el PP en los últimos comicios, ni a dar por perdidos los que se decidieron por otros partidos, porque cree que pueden conseguir incluso los de socialistas.

Y también los de las personas que votaron en otras ocasiones a Ciudadanos y Vox, porque "si los votantes de esos partidos coinciden en votar al PP la mayoría esta asegurada".

A todos los gallegos les ha pedido que el domingo, aunque haga "mucho calor o mucho viento", den "quince minutos por Galicia", que es el tiempo que les va a llevar votar para "garantizar estabilidad" y que haya en la comunidad "una Xunta que gobierne" y no un "multipartito".

Feijóo ha terminado antes de lo previsto su discurso, que ha durado unos quince minutos, debido al frío y al viento en el exterior del Pazo do Monte, que casi provoca la caída de uno de los focos.

Un percance que el candidato popular aprovechó para decir que hay que poner "al mal tiempo buena cara y una sonrisa" y garantizar que, desde la Xunta, ya están "acostumbrados a todo", como a cuadrar las cuentas de la comunidad.

En clave local, se ha comprometido a ampliar el Hospital Arquitecto Marcide y el Naval para configurar un nuevo hospital para la comarca, así como a trabajar para seguir mejorando el Ferrol viejo, o proteger los astilleros públicos, además de destacar el saneamiento de la ría ferrolana por más de 100 millones de euros.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Diego Calvo, ha dicho que le preocupa que la gente se confíe y no vaya a votar o bien que no lo haga por el "miedo" que cree que tratan de generar los partidos de la oposición, tras el brote en A Mariña, porque lo buscan "es que no se vote a Feijóo que es lo único que tienen en común".

También ha intervenido el portavoz del PP en Ferrol y candidato, José Manuel Rey Varela, quien ha instado a pedir el voto "mirando a la gente a los ojos y llamando por teléfono" y ha asegurado que la fuerza de Feijóo "no es la de su partido, sino la de la mayoría de los gallegos que le dan su confianza".