Feijóo critica Gobierno "inestable" de un Sánchez "candidato" y no presidente

Santiago de Compostela, 23 jul (EFE).- El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado las "políticas frívolas y la inestabilidad" del Gobierno de España, con ministros que "no saben la responsabilidad que asumen" y un presidente, Pedro Sánchez, al que ve "más un candidato permanente que un primer ministro".

En su intervención ante la primera reunión del Comité de Dirección, tras el 17 Congreso del PPdeG del fin de semana pasado en el que fue reelegido como líder por quinta vez, ha asegurado que "nunca antes hubo un Gobierno tan inestable y enfrentado" en España.

Ha lamentado que también hay "más egocentrismo" e "independentismo" que nunca, con todo el país "pendiente de lo que digan los partidos independentistas vascos y catalanes".

Por eso, ha abogado por que Galicia siga su propio modelo sin copiar "ni los nacionalismos excluyentes ni los socialismos fracasados".

Y ha instado a su partido a "no obedecer a modas", sino responder a los problemas de la gente y conseguir "unos buenos resultados en las elecciones municipales y un cambio en las generales", que serán cuando "le interese" a Sánchez.

"No somos un logo ni unas siglas, ni tampoco una factoría de ideas de ante cada problema buscar un titular", ha afirmado, en contraposición con el Gobierno central que "cuando la gente pregunta por la covid, habla de Franco; por las restricciones de la semana que viene, habla de matria; y cuando está preocupada y no sabe como salir del túnel, el Gobierno le recomienda no comer carne".

En clave interna, ha pedido además a su partido "estar abierto las 24 horas" y no "despistarse" en cuestiones orgánicas, porque se trata de "poco figurar y más estar sobre el terreno", de aplicar "poco atril y mucha calle", ya que el PPdeG "no tiene otra vocación que ser el partido de la gente".