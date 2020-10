Feijóo defiende actuar con contundencia contra la covid y sin generar alarma

Santiago de Compostela, 23 oct (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes actuar con "contundencia" contra la covid pero sin crear una "alarma generalizada".

Durante una visita al Hospital da Costa en Burela (Lugo), Núñez Feijóo ha insistido en que está a favor de restricciones tanto diurnas como nocturnas, de movilidad o de distintas actividades económicas, siempre en función de unos criterios homogéneos en el conjunto de España y donde la situación epidemiológica lo requiera.

"Seguimos pensando que las denominaciones estado alama y toque queda no aportan nada", ha destacado Núñez Feijóo, que ha vuelto a reclamar una ley específica de salud para luchar contra la pandemia y que habilite a todas las autonomías a aplicar restricciones de movilidad, tanto diurnas como nocturnas.

"Si volvemos a activar otra vez el estado alama, un toque de queda a toda la población, otra vez estaríamos dando un mensaje de que España es uno de los países con peor gestión de la pandemia del mundo", ha considerado.

El presidente gallego ha defendido las restricciones necesaria sen cada caso, aunque ha advertido de que "a veces se crea mucha alarma y se actúa con poca contundencia", cuando en su opinión lo que hay que hacer es ser contundente en las medidas "pero no generar alarma generalizada que afecte a la economía".

Sobre el Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer, en el que se acordaron algunos criterios comunes, Núñez Feijóo ha valorado el "acuerdo genérico que puede facilitar la toma de decisiones".

En cualquier caso, ha criticado que estos criterios homogéneos se fijen en octubre, "en plena segunda ola", cuando deberían haberse adoptado una vez finalizado el estado de alarma: "Imaginen el tiempo perdido, la falta de coordinación", ha lamentado.

También ha asegurado que si no hubo acuerdo sobre el toque de queda es porque medidas así "no se improvisan", ya que imponer un estado de alarma y un toque de queda generalizado es "una decisión de una enorme trascendencia no solo sanitaria, sion económica y social".

"En España estaría bien dedicar menos tiempo a hablar y más a estudiar, y hacerlo con rigor es fundamental. Galicia está a favor de las restricciones diurnas y nocturnas, a limitar la movilidad de noche y de día, con criterios proporcionales y homogéneos y sin alarmar al mundo. Hay que arreglar las cosas en casa y no llamar la atención de la comunidad internacional para no señalar a España como uno de los lugares donde peor se ha gestionado la pendemia", ha concluido.

Durante su visita a Burela, además, ha anunciado la próxima licitación por 15 millones de euros de la segunda fase de ampliación y remodelación del Hospital da Costa, tras la finalización de la primera fase, en la que se invirtieron más de 13 millones de euros y que supuso la ampliación de un 54 % de superficie de las instalaciones.