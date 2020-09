Feijóo defiende la modificación de la Ley de Salud ante el rechazo de Sánchez

Santiago de Compostela, 4 sep (EFE).- El presidente de gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la modificación de la Ley Orgánica de Salud como mejor forma de combatir la crisis sanitaria frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entiende que dicho cambio normativo “no es necesario”.

Así lo ha explicado Núñez Feijóo, en una rueda de prensa en la sede del Gobierno autonómico tras su participación este viernes en la conferencia de presidentes telemática, en la que insistió en que es preciso caminar hacia una reformulación legislativa que evite que el estado de alarma sea la vía para la contención del virus.

Por ello, la intención del Gobierno de la Xunta sigue siendo remitir esta propuesta tanto al Gobierno central como a todos los diputados de las Cortes aunque, según reveló, Pedro Sánchez le explicó que no considera “necesario modificar” la Ley de Salud en tanto que el Estado de Alarma “da cobertura” a las posibles incidencias que puedan surgir.

Sánchez le recordó al mandatario autonómico que además la situación de excepcionalidad “no obliga al confinamiento total de la población” puesto que se puede aplicar con “diferentes intensidades”.

Coincidieron, sin embargo, en la necesidad de agilizar los tiempos judiciales de cada norma para no depender de las sentencias de uno u otro juzgado para tomar decisiones. En este sentido, Sánchez apoya a Núñez Feijóo en marcar que las medidas que se tomen para afrontar los brotes se lleven a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior y no de los juzgados ordinarios.

Con todo, Núñez Feijóo ha admitido que la propuesta gallega tendrá poco recorrido si el Congreso de los Diputados tumba la proposición de ley propuesta por el Grupo Popular para modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986.

Pese a ello, defiende el trabajo realizado por la Xunta: “no me quedo tranquilo y no asumo la responsabilidad de no proponer mejorar la respuesta a una pandemia sanitaria”, ha zanjado.