Feijóo defiende que la situación de Galicia ampara la ampliación "gradual" de aforos y horarios en hostelería

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que Galicia cuenta en estos momentos con un marco restrictivo "de los más cautelosos" de todo el Estado y que la situación epidemiológica ampara la ampliación "gradual y proporcional" de los aforos y horarios en la hostelería que se hará efectiva a partir de la medianoche de este viernes.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el mandatario autonómico ha apelado a "comparar" las medidas en Galicia con las de "el resto" de las comunidades, lo que lo ha llevado a sentenciar que la gallega es "una de las (comunidades) más cautelosas de España" al estar entre las que tiene menores tasas de incidencia y mantener ciertas restricciones en la hostelería.

Como ejemplo de esto, Núñez Feijóo ha apuntado que hay comunidades que "deciden mantener la hostelería hasta el último instante del toque de queda" mientras que Galicia amplía desde este viernes los horarios pero los limita a las 21,00 horas.

Por lo tanto, ha sentenciado que la situación epidemiológica de Galicia ampara la "apertura gradual y proporcional" que, dice, ha decretado el comité clínico en su última reunión y que, en todo caso, será revisada "los dos primeros días de Semana Santa".

"Estamos dentro de unos parámetros de cautela", ha añadido Núñez Feijóo, que ha subrayado que el objetivo es "evitar una cuarta ola". "Vamos a ver si entre todos lo conseguimos", ha apostillado.

REUNIONES DE NO CONVIVIENTES

Por otra parte, también a preguntas de los periodistas, el presidente autonómico ha recordado que la limitación a que las reuniones de no convivientes se produzca fuera de los domicilios corresponde a una decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad aprobado hace dos semanas que el último comité clínico decidió aplicar desde este viernes.

"Si no fuese por obligación, yo no lo haría", ha comentado Feijóo sobre el hecho de que, por ejemplo, una familia que no reside junta pueda reunirse en un bar pero no en una casa particular.

En este sentido, ha señalado que "es cierto" que los establecimientos de hostelería están obligados a velar por que en todo momento se use la mascarilla y se mantenga la distancia de seguridad, medidas que son menos seguidas en las reuniones en domicilios.

Por tanto, y tras recordar que se trata de un "requisito" establecido por el Gobierno central, ha apuntado que "primero eran diez allegados en Navidad y ahora resulta que ninguno". "Son cosas de una pandemia y de aprender en tiempo real de la misma", ha añadido.