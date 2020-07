Feijóo defiende un PP "centrado y templado" para que el populismo quede fuera del Congreso como ha pasado en Galicia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente electo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que con un PP "centrado" y "templado" el populismo puede quedar fuera del Congreso de los Diputados como, según ha dicho, ha ocurrido en Galicia en las pasadas elecciones del 12 de julio. A su entender, el Partido Popular es un "partido de Estado", tiene "un gran futuro" y tiene que seguir ese camino.

En declaraciones a los periodistas, antes del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha asegurado que "el modelo del PP de Galicia ha funcionado claramente en Galicia" y ha agregado que el Partido Popular tiene que ser un "partido de Estado" como lo ha sido "siempre". "Nosotros no vamos a cambiar nuestros principios por las modas, que pueden durar unos meses e incluso unos años", ha enfatizado.

En este punto, ha afirmado que el PP no es un partido "frívolo" sino "un partido de Estado y alternativa" y ha subrayado que en las elecciones ha quedado "claro" que "cuando se le habla a la gente así de claro el populismo no entra, no entra el populismo de extrema izquierda ni el populismo de extrtema derecha".

"El PP tiene un gran futuro y si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado y un partido que es capaz de aglutinar a diez millones de españoles es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles", ha enfatizado el presidente electo de la Xunta de Galicia.

Tras insistir en que el populismo "ha salido del Parlamento gallego", ha recalcado que él "no se resigna a ver cómo sale del Congreso de los Diputados en las siguientes elecciones y cómo una vez más se recompone el centro-derecha en España, que es la única alternativa" que, a su juicio, "hay al socialismo y al populismo que están ahora instalados en el Gobierno" y al "independentismo que es su socio de legislatura".

