Feijóo dice que la moción de Vox "viene bien al Gobierno y mal a la oposición"

A Coruña, 19 oct (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la moción de censura propuesta por Vox y cuyo debate se celebrará este miércoles "le viene muy bien al Gobierno y muy mal a la unidad de la alternativa que es la oposición", ya que, ha indicado, no fue pactada con nadie.

"No sé lo que va a decir mi partido al final", ha explicado Feijóo a los periodistas en un acto en A Coruña, donde ha explicado que esta moción de censura es de un partido político, Vox, que no es el PP y que "no pactó con nadie ni planteó con nadie".

Por ello, ha dicho que parece que esta moción de censura "ha diseñado el Gobierno para ganarla fácilmente".

"Si realmente lo que se quiere es una alternativa al Gobierno, lo lógico no es proponer mociones de censura unilaterales para que el Gobierno salga más fortalecido después de la moción que antes de la moción", ha considerado Feijóo tras recordar que el Partido Popular es el primero de la oposición en España.

Así, ha planteado que cuando se quiera hablar "en serio" de alternativas a un Gobierno del PSOE y Podemos haya "ideas más brillantes" que presentar de forma unilateral una moción de censura "que beneficia al Gobierno y que perjudica a la alternativa del Gobierno".