Feijóo se esfuerza por mostrar su apoyo a la Comisión Europea mientras mantiene su oposición a lo que aprueba la UE

El PP lo ha bautizado “timo ibérico”. Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendía de nuevo este miércoles, en el pleno del Parlamento Europeo, la llamada “excepción ibérica”, que ha supuesto un ahorro de unos 3.000 millones de euros para los consumidores españoles y, además, que la inflación en España en septiembre sea un punto por debajo de la media de la eurozona.

“Yo nunca he usado esa expresión [la del timo ibérico]”, ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vendiendo a su secretario general, Elías Bendodo, quien acuñó el término, para a renglón reiterar su rechazo al decir que “está suponiendo que los españoles estén subvencionando con 1.000 millones la luz en Francia”. Eso sí, sin referirse a la rebaja del precio en España, al tiempo que ha afirmado que ha supuesto un aumento del consumo... la excepción, claro, no la rebaja del IVA que tanto preconizó y que acabó aprobando el Gobierno.

El PP también calificó de “comunismo bilioso” la idea de gravar los súperbeneficios de las eléctricas aprobado, como la excepción ibérica, por la Comisión Europea y el Consejo, donde se reúnen los 27 Gobiernos de la UE. Pero sobre eso, aunque ha sido preguntado, no ha dado respuesta.

“Nosotros respaldamos a la Comisión Europea”, ha dicho una y otra vez antes de la reunión del PP europeo en Bruselas, donde la familia conservadora tiene varios frentes abiertos, por el coqueteo de Silvio Berlusconi con Vladímir Putin, la alianza de su partido para formar Gobierno con la posfascista Giorgia Meloni, o lo que ha ocurrido en Suecia, que los conservadores van a gobernar el país con los liberales gracias a los votos del principal partido de la oposición, la extrema derecha de los Demócratas de Suecia.

Bloqueo del Poder Judicial

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido a las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parecen estar en una fase decisiva, según fuentes conocedoras de las conversaciones. El CGPJ, que lleva cuatro años de bloqueo por la negativa del PP a pactar su renovación, se encuentra ahora en una situación aún más precaria por la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, lo que ha llevado a Bruselas a reiterar la “urgencia” por su renovación.

Núñez Feijóo ha insistido en Bruselas su alineamiento con “lo que dice el comisario [de Justicia, Didier Reynders]”. Sin embargo, lo que dice el comisario es que primero ha de producirse la renovación y luego la reforma de la ley, mientras que el PP está pidiendo que en la renovación se apliquen criterios de la ulterior reforma.

“Si pactamos unos requisitos para la actualización del CGPJ, habrá renovación”, ha dicho, sin tener en cuenta que el PP lleva dominando cuatro años el CGPJ sin aplicar esos requisitos que ahora quiere aplicar para la renovación actual. Y ha asegurado algo “no se está hablando de nombres”, si bien las fuentes señalan que sí que están circulando candidatos en las conversaciones.

“Nosotros suscribimos la propuesta que ha hecho el comisario europeo tanto al Gobierno como al Partido Popular”, ha dicho Feijóo.

“Tenemos que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, tenemos que avanzar en su independencia y tenemos que cambiar la legislación para que el siguiente Consejo General del Poder Judicial tenga un peso, como Europa plantea, de jueces y magistrados en la elección de los jueces y magistrados que conforman la mayor parte del Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado el presidente del PP, obviando que ya 12 de los 20 miembros del CGPJ son votados por el Congreso de entre una terna seleccionada previamente por las asociaciones judiciales.

“Vamos a intentar actualizar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional de forma conjunta, y aprobar un conjunto de requisitos para despolitizar los próximos miembros del Consejo y del Tribunal Constitucional y comprometer para que el Consejo General del Poder Judicial, una vez electo, haga una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, para que en los 12 jueces de los 20 del Consejo tengan un peso determinante en su elección por parte de jueces y magistrados”.

“Nosotros hemos hablado de requisitos, no de personas”, ha dicho Feijóo sobre las conversaciones con Gobierno: “Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial, y uno de los requisitos es la despolitización. Por tanto, aquellas personas que tienen cargos públicos, cargos políticos o que han tenido en los últimos meses o años cargos públicos o cargos políticos, no cumplirían los requisitos. Si llegamos al acuerdo, cualquier persona que pueda ser candidato al Consejo General tiene que cumplir los requisitos de despolitización para formar parte de ese Consejo General del Poder Judicial. Y si no los cumple, no podrá formar parte”.

Rechazo a la ley trans: “Es una frivolidad”

“Es una frivolidad”, ha dicho el presidente del PP, pese a que el propio PP apoyó en 2019 la libre determinación de género y ha votado leyes similares en diferentes parlamentos autonómicos.

Alberto Núñez Feijóo, además, ha asegurado que el PP derogaría la ley, cuya tramitación se ha visto rechazada por parte del PSOE, si llega al Gobierno.

Sin embargo, en 2019 el informe de la ponencia sobre la ley trans contó con el respaldo del PP (aunque había votado en contra en dos puntos sobre personas no binarias e intersexuales), además del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís y PDeCAT, pero nunca llegó a debatirse en comisión.

Solo los populares habían intentando diluir la iniciativa durante la tramitación. Así, una de las enmiendas presentadas buscaba precisamente seguir manteniendo algún requisito médico. Y lo justificaba en que “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares”.

Los trabajos se alargaron hasta 2019, cuando el Boletín Oficial del Congreso publicaba el texto base de la norma, que recoge básicamente el punto que ahora el PSOE cuestiona de la ley trans: la libertad de cambiar el sexo y el nombre únicamente con “la declaración expresa” de la persona interesada.