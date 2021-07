Feijóo: España tiene un gobierno interino

Santiago de Compostela, 12 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que España cuenta en estos momentos con un "gobierno interino" en el que los ministros pueden "entrar y salir" continuamente, "salvo" si son de Podemos, ha añadido.

En una entrevista en RNE, Núñez Feijóo ha afirmado que esa circunstancia "desgasta al presidente", que "solamente tenga competencias sobre una parte del Gobierno y no tenga capacidad sobre la otra".

En su opinión, la remodelación del Ejecutivo abordada por Pedro Sánchez el fin de semana en un tercio de su gabinete es "una enmienda a la totalidad que se ha hecho a sí mismo" y que "afecta a las personas que han sido determinantes en su carrera política".

Entre estas personas ha mencionado al ya exministro José Luis Ábalos, hasta ahora también secretario de Organización del PSOE, y a la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.

"Los responsables del PSOE que han ayudado al presidente en su travesía política están en al calle", ha concluido.

En la entrevista también ha opinado sobre las causas y las consecuencias de la quinta ola de covid-19 que desde hace unas semanas ha comenzado a afectar a toda España.

Núñez Feijóo ha explicado que los jóvenes pudieron haber tenido la sensación de que con sus abuelos y padres inmunizados a ellos ya no les iba a pasar nada.

"No lo hemos manejado bien y ha sido un fallo de comunicación y de salud pública. No advertir de que no hay vacunas y de que los jóvenes se iban a convertir en la población vulnerable durante el verano ha sido, en mi opinión, un fallo de los responsables de salud pública y, en consecuencia, de todos los que gestionamos la pandemia en estos momentos", ha abundado.

En cualquier caso, ha considerado que la norma sobre la mascarilla, cuyo uso se relajó hace tres semanas, es "correcta"; ya que continúa siendo obligatoria en interiores y en exteriores si no hay distancia de 1,5 metros.

"No soy de los que cree que nos hayamos equivocado con el planteamiento de la mascarilla, pero nos hemos equivocado en no advertir con intensidad que aún no tenemos vacunas suficientes y que a los menores de 25, de 30 años no los vamos a inmunizar hasta finalizar el verano o iniciado el otoño. No hemos acertado y ahí tenemos el caldo de cultivo" de la quinta ola, ha concluido.

Por otra parte, el PP gallego celebra este lunes el primer aniversario de la victoria electoral en las autonómicas de 2020 y recuerda, además, que el expresidente Xerardo Fernández Albor falleció hace tres años, ambas efemérides recordadas en redes sociales por el partido y numerosos dirigentes.

"Día de sentimientos encontrados. Triste, al cumplirse tres años desde que perdimos al presidente Albor. Pero emocionante porque se cumple un (año) de la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, señala la cuenta oficial del partido, que añade: "Y no olvidamos. Ni a nuestro presidente fallecido en 2018 ni la confianza de los gallegos revalidada en 2021".