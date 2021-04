Feijóo exige una Conferencia de Presidentes: "El 9 de mayo nos quedamos sin leyes para gestionar la pandemia"

El presidente del PPdeG defiende la "lealtad" de las CCAA con el Gobierno al "gestionar sus incumplimientos" durante la crisis de la covid

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exigir este sábado al Gobierno central la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el fin del estado de alarma previsto para dentro de un mes. "El 9 de mayo nos quedamos sin leyes para gestionar la pandemia", ha advertido.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PPdeG celebrada este sábado desde el Hotel Portocobo de Oleiros (A Coruña), Feijóo ha insistido en que "la cogobernanza no puede ser un eslogan" ni "una palabra vacía". A su modo de ver, el Ejecutivo de Pedro Sánchez utiliza este término "cuando no sabe lo que tiene que hacer".

Frente a esto, ha destacado el papel de las autonomías durante la pandemia: "Hemos sido siempre leales al Gobierno y le hemos pedido que ejerciese sus labores mínimas de coordinación". Sin embargo, ha afeado que este cometido solo lo emplee "cuando le conviene, pocas veces", y "cuando no le conviene, muchísimas veces".

Según ha censurado Feijóo, las comunidades fueron "más leales con el Gobierno de España que el Gobierno de España con las comunidades", al tiempo que tuvieron que "gestionar sus incumplimientos" y su "ausencia". "No se puede gobernar un país simplemente apareciendo de vez en cuando. No se puede gobernar un país dando ruedas de prensa", ha añadido.

Dicho esto, y si bien ha rechazado gobernar un país "con estados de alarma permanentes", el presidente gallego ha aprovechado para reclamar la convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes que aborde qué va a pasar tras el 9 de mayo, cuando España se quede "sin cobertura legal para tomar decisiones" en el contexto de pandemia.

"Los que creemos en el papel fundamental de las administraciones públicas no podemos entender cómo todavía no está convocada una Conferencia de Presidentes para gestionar el país cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma. No le interesa porque quizá no tenga ya los apoyos", ha criticado Feijóo.

"DEL ESTADO DE ALARMA AL CAOS"

Para el líder del PPdeG, España necesita ahora "certezas" y no "un Gobierno que pase del estado de alarma al caos" y a la "inseguridad jurídica". "No podemos decirle a la gente hace unos días que no podía reunirse cuando para dentro de un mes decirles que cada uno puede hacer lo que le dé la gana", ha aseverado.

Por eso, y porque las comunidades "no tienen más interés que acertar", Feijóo aboga por la unión "para poner sentido común ante la falta de sentido común del Gobierno central".

Para apoyar sus argumentos, el presidente ha diferenciado a la canciller alemana, Angela Merkel, quien "se reúne con los presidentes de los 'länder', toma decisiones, les escucha y no se va por ahí diciendo que es responsabilidad de los demás"; del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "hace una rueda de prensa, abandona el barco y cuando las cosas van bien reaparece y cuando van mal huye".

UNA LEGISLACIÓN SANITARIA

Seguidamente, Feijóo ha puesto el foco en la necesidad de adoptar una legislación sanitaria para administrar la pandemia, algo que el Consejo de Estado "vino a decir" recientemente y que la Xunta propuso en reiteradas ocasiones, incluso con la remisión a La Moncloa de un proyecto de ley orgánica.

Cabe recordar que Galicia reformó su Lei de Saúde para adaptarla a las circunstancias actuales ante el "vacío legal" que habrá tras el 9 de mayo, según ha avisado del presidente del PPdeG. Precisamente, parte de estos cambios normativos fueron objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado desde el Gobierno estatal, principalmente por los puntos que contemplan la inmunización y los tratamientos obligatorios.

Ante esta discrepancia entre administraciones, Feijóo ha respaldado la normativa gallega porque conseguirá "dar cobertura al comité clínico, al Sergas y a las autoridades sanitarias para gestionar la pandemia", y porque sigue la línea de leyes que "están aprobando en estos momentos" en Euskadi y en Aragón, donde los socialistas forman parte de los gobiernos. "Ellos problablemente no tendrán el problema que tendremos nosotros", ha apostillado.

AYUDAS A AUTÓNOMOS

Al hilo de todo ello, el presidente del PPdeG también ha aprovechado para cargar contra el reparto de las cuantías que llegan del Ejecutivo central para dar ayudas a autónomos --la Xunta cifra en 330 millones lo que le corresponde a Galicia, frente a los 234 que envían desde Moncloa--.

"¿De qué va el fondo? ¿Va de contentar a Esquerra Republicana o de contentar a sus socios en otras comunidades de España o va de ayudar a los autónomos?", ha cuestionado.

También en clave económica, Feijóo ha cargado contra el "planteamiento mesetario" que propone el Gobierno con el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada esta semana en el Congreso: un "disparate que costará miles de puestos de trabajo e inseguridad jurídica" para las concesiones en la línea de costa.

Asimismo, en cuanto al futuro reparto de los fondos 'Next Generation', para el cual la Xunta ha presentado una candidatura "ambiciosa" con iniciativas cifradas en unos 20.000 millones de euros, el presidente ha vuelto a reclamar al Ejecutivo de Sánchez "que saque a concurrencia competitiva los proyectos para que la reactivación económica sea una reactivación real".

Por eso mismo, ha vuelto a exigir al Gobierno que "escuche" para que acepte los proyectos "con independencia del origen político de la comunidad autónoma que los presente". "Que si son peores nos los denieguen y si son mejores que nos los otorguen", ha resumido.

Y es que, para Feijóo, lo "importante es que el Gobierno de España gobierne" y no "los intereses electorales de Podemos y de sus socios".