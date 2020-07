Feijóo insta a votar para dar una lección de democracia a quien busca meter miedo

A Coruña, 10 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a ir a votar el domingo para dar una "lección de democracia" a los partidos que considera que quieren "meter miedo" y asustar a la gente para que no ejerza su derecho democrático.

En una mitin en el Parque de Santa Margarita de A Coruña, al que han acudido varios cientos de personas, unas 900 según la organización, ha pedido el voto para que el lunes no haya una "subasta" para gobernar Galicia, sino que la comunidad siga "de una pieza, sólida y entera" y "no pierda el rumbo".

Feijóo ha intervenido en este acto en A Coruña, el más multitudinario de la campaña electoral, antes de cerrar la jornada en Ferrol, y ha comprometido que no gobernará si no gana en las urnas el próximo domingo. "Jamás, jamás asumiré la Presidencia de Galicia si pierdo las elecciones", ha aseverado.

Por eso, ha pedido un "último esfuerzo" para poder ganar de forma "contundente" y gobernar con estabilidad, frente a la otra única opción que cree que hay en estas elecciones, un "multipartito" de diez formaciones que el lunes estaría "dándose codazos" por el poder y por repartirse las consellerías, según ha augurado.

Ha insistido en que el domingo debe "ganar la democracia sobre aquellos que están asustando a la gente" y dicen que no se vaya a votar. "Aquellos que no quieren que votemos no quieren nuestra democracia", ha advertido, sino que pretenden ir ellos a las urnas pero que no vayan los demás.

"Vengo a defender la democracia en Lugo, en A Mariña y en Galicia", ha proclamado, en referencia al brote de coronavirus en la comarca lucense que cree que está controlado y que no puede ser impedimento para que los 55.000 votantes de esta zona ejerzan su derecho al voto.

Así, su mensaje de final de campaña se ha centrado, una vez más, en fomentar la participación y también en destacar sus once años de gestión como aval para volver a gobernar otros cuatro años en la Xunta, al poner en valor que tiene más experiencia de Gobierno que "el que está en La Moncloa" y que los otros presidentes autonómicos.

"No sé si vamos a ganar o perder, eso lo veremos el domingo", ha apuntado, sin dar por segura la mayoría que le pronostican las encuestas, pero aunque "lo más probable" es esta victoria, ha avisado que aún falta un "último esfuerzo para ganar de forma con

Una veintena de trabajadores de Alu Ibérica A Coruña (antigua Alcoa), con un pancarta que ponía "Alu Ibérica Coruña ¡Intervención!", han protagonizado una protesta al inicio del acto, que se ha desarrollado entre un olor a quemado procedente de un incendio en un edificio abandonado en el centro de A Coruña.

A estos trabajadores se ha dirigido Feijóo nada más empezar el mitin para decirles que no se olvida de ellos y que la próxima semana los recibirá "como presidente de la Xunta" en Santiago, además de asegurar que si están a punto de perder su trabajo es "por un engaño del PSOE y Podemos".