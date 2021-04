Feijóo lamenta que se "use" Correos "para hacer una campaña" y se pregunta cómo se puede detectar ántrax y no balas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves el "espectáculo" que, bajo su punto de vista, se ha dado en Madrid "usando a la empresa pública Correos" para "hacer una campaña". "¿Si fuimos capaces de detectar ántrax, cómo no vamos a ser capaces de detectar metales en los envíos postales de cien gramos o posterior?", se ha preguntado.

Feijóo, que fue presidente de Correos en la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno central, se refería a las cartas amenazantes (con balas) recibidas por dirigentes como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska. Había sido preguntado sobre el papel de Vox en la campaña y si considera que, llegado el momento, si lo necesita para presidir Madrid, su compañera Isabel Díaz Ayuso debería pactar con la formación de Abascal.

El líder del PP gallego ha sorteado la pregunta manifestando su convicción de que Ayuso "sabrá lo que tiene que hacer y lo hará", además de subrayar que, si es la más votada, la izquierda puede evitar que tenga que pactar con Vox si facilita su investidura con la abstención. Y a renglón seguido, ha reflexionado sobre una campaña que considera "lamentable".

"Tras lo que hemos visto en esta campaña, prefiero que esta sea una campaña para no imitar", ha dicho, antes de aludir al "movimiento populista" en el que, bajo su punto de vista, "el PSOE acaba de participar". De hecho, ha mostrado su contrariedad por el hecho de que "una persona respetable en el ámbito político como Gabilondo haga juego y trabaje con Iglesias para todo este movimiento lamentable que se vio en estas semanas".

"El espectáculo que se dio utilizando a la empresa pública Correos, sabiendo perfectamente que está con capacidad suficiente y con unos escáneres lo suficientemente sólidos como para detectar ántrax y que no detecta balas u objetos metálicos es algo que necesita una explicación", ha sentenciado el presidente gallego.

"Necesita una explicación. ¿Cómo es posible dejar a la empresa pública Correos en esta situación? Siendo uno de los mejores correos de Europa. Lamento profundamente que se utilice Correos para hacer una campaña. Es increíble, vuelvo a reiterar. Si fuimos capaces de detectar ántrax, ¿cómo no vamos a ser capaces de detectar metales en los envíos postales de cien gramos o posterior?", ha agregado.

Y a renglón seguido, el presidente de la Xunta ha aludido a los escáneres de los ministerios. "No me imagino que me entre una carta en mi despacho con esos productos que parece ser que dirigen a otros políticos", ha apostillado.